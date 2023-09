Donald Glover volverá a 'Star Wars' como Lando en una película que aún busca director

En 2018 Han Solo: Una historia de Star Wars se la pegó bastante en taquilla, hasta el punto de que Disney y Lucasfilm empezaran a replantearse si era buena idea estrenar tantas películas de Star Wars en tan poco tiempo. Más tarde a El ascenso de Skywalker no le fue mal, pero la reacción del fandom fue tan hostil como para convencer a la compañía de llevarse la galaxia al streaming. Ahí la cosa ha ido un poco mejor, sobre todo con The Mandalorian, de forma que cobrara forma la idea de volver sobre los pasos de Han Solo en este marco.

Porque, aunque a la película no le fuera bien, sí fue muy aplaudido el retrato juvenil que hizo Donald Glover de Lando Calrissian. Este personaje, interpretado originalmente por Billy Dee Williams, conquistó al público y pareció merecedor de una historia para él solo. Entonces lo más socorrido para él pasaba por dedicarle una serie en Disney+, que la compañía le encargó a Justin Simien (Queridos blancos). Coincidiendo con el estreno de Mansión encantada, también en Disney, Simien dijo que se había bajado de Lando, y que Glover continuaba solo al frente del proyecto junto a su hermano Stephen. ¿Seguía siendo una serie?

Parece que no. Stephen Glover, que junto a Donald desarrollara Atlanta, ha visitado recientemente el podcast Pablo Torre Finds Out, y ahí ha revelado que su hermano y él pretenden que Lando sea una película para Lucasfilm. Ambos lo habían decidido antes de que estallara la huelga del WGA (Sindicato de Guionistas) en mayo, y como posteriormente esta se combinó con la de los actores no hay forma hoy por hoy de seguir con el proyecto. Pero ese es el plan, que Lando sea un largometraje.

Desde El ascenso de Skywalker Lucasfilm se las ve y se las desea para sacar adelante alguna película. Han tanteado proyectos Patty Jenkins, Taika Waititi o Shawn Levy, mientras que ahora los más sólidos son una secuela de El ascenso con Daisy Ridley, una película de James Mangold y otra que, a cargo de Dave Filoni, conecte todas las series que ahora mismo está desarrollando para Disney+ (incluyendo la actual Ahsoka). A Lando le queda mucho tiempo por delante para concretarse, pero Donald parece convencido de que valdrá la pena.

“No me interesa hacer nada que vaya a ser una pérdida de mi tiempo o solo un sueldo”, dijo en su día. “Prefiero pasar tiempo con gente con la que disfruto. Ha de ser lo correcto, y creo que podría serlo. Lando es definitivamente alguien con quien me gustaría salir”.

