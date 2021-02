Divine, del trash al estrellato: historia de la drag queen más irreverente

Una mierda de perro. Tan solo un excremento puede marcar la carrera de un artista. Harris Glenn Milstead conoció de primera mano esta tragedia. El actor y cantante estadounidense, más comúnmente conocido con el sobrenombre de su alter ego drag queen Divine, sufrió durante décadas las indiscreciones de espectadores y profesionales sobre su merendola de deposiciones caninas para la escena final de Pink Flamingos. Una secuencia que aún incluso en la actualidad continúa causando revuelo, pero que se convirtió en un verdadero estigma en la carrera del intérprete, de cuya realización llegaría a arrepentirse en vida. Y que, por cierto, fue totalmente real. Aquí no hay trampa ni cartón.

La musa del movimiento underground y el trash, así como de su gran amigo desde la adolescencia el cineasta Jon Waters, padecería la crueldad permanente de los juicios de valor del público. Esto no impediría que en sus últimos años de vida alcanzase la cima del éxito. Una carrera de largo recorrido en la gran pantalla, las tablas de los teatros y con una discografía repleta de altibajos. Ahora, la biografía Divine: La historia de la mujer más hermosa del mundo (casi) del periodista Álex Ander recoge la emotiva empresa de un hombre enfrentado a las numerosas vicisitudes de la vida. Siempre disfrutando de los placeres de las celebridades, pero confrontando las desidias de la fama.

"El libro nace de mi admiración por el personaje y la curiosidad que suscitaba en mí la persona que había detrás, por un lado, y de la ausencia de un libro dedicado a Divine en nuestro idioma, por el otro (existían dos biografías, una escrita por su madre y otra redactada por su representante, pero ninguna había sido traducida al español)", señala Ander sobre la biografía de Divine.

De Baltimore al cielo

El 7 de marzo de 1988, Divine fallecía repentinamente a los 42 años en Los Ángeles (EE.UU.). Esta muerte prematura sorprendía al artista lejos de su Baltimore natal, la ciudad que le había visto crecer y con el que conformaría su troupe de inadaptados apodados los dreamlanders, nombre que recibían por Dreamland, la productora de Waters. ¿La causa del fallecimiento? Una miocardiopatía hipertrófica ligada a los descontroles alimenticios que había sufrido desde bien joven. El varapalo fue doble cuando la gente se enteró de que este perecía literalmente con el guion en las manos de una de sus grandes oportunidades seriéfilas: su aparición en Matrimonio con hijos. El gran paso para consagrarse en el mundo de la actuación.

Mediante alrededor de cien entrevistas con los allegados y compañeros de profesión de todas partes del mundo de Divine, Ander recoge multitud de anécdotas del artista desde sus inicios en Baltimore como drag a sus últimas oportunidades en la gran pantalla de la mano de directores como Michael Schroeder (El asesino de la máscara), Alan Rudolph (Inquietudes) o Paul Bartel (Polvo de oro). Todo ello sin olvidar algunos grandes amores que pasaron por su vida y que marcaron profundamente su trayectoria profesional y vital.

Los dreamlanders y su llegada al drag

La infancia feliz de Divine se transformaría con el tiempo en un infierno por el bullying en sus años de instituto debido al sobrepreso. El joven mostraría a la par su enorme creatividad artística destacando en áreas como la pintura o la escritura. Un tiempo en el que también tendría momentos para compartir con su novia de ese momento: Diana Evans.

La llegada de John Waters y los demás dreamlanders a su vida provocaría un cataclismo. La monotonía daría lugar a un universo repleto de drags y purpurina, así como sus primeros pinitos en la actuación. Mientras tanto, Glenn se ganaría la vida con trabajos como peluquero y vendedor de objetos de segunda mano. El libro cuenta sus peripecias con varios integrantes de la formación con los que compartió muchas horas de dementes aventuras: David Lochary, Mary Vivian Pearce, Cookie Muller... Esto haría que con el tiempo diera rienda a su verdadera identidad sexual oculta como chico gay, causando el alejamiento con sus padres durante años.

"Empecé escribiendo un artículo, y fui interesándome por conocer más datos sobre Divine y los dreamlanders a medida que investigaba y entrevistaba a un par de miembros de la pandilla", destaca su autor sobre la nueva biografía. "Después, me puse en contacto con John Waters, que en ese momento estaba escribiendo su último libro autobiográfico, pero aceptó responderme a algunas preguntas al cabo de un tiempo. A partir de ahí, unas personas me fueron llevando a otras, y así conseguí ir dándole forma al ensayo...".

Waters y Divine

La carrera de Divine y la de Waters están inexorablemente unidas. El comienzo cinematográfico de ambos daría inicio con la realización de cortometrajes destacables como Eat Your Makeup, este sería tan solo el principio del juego de los dos chavales de Baltimore en la búsqueda de convertirse en artistas transgresores. Ambos darían pronto el salto al largometraje en 1969 con Mondo Trasho, a la que sucederían Multiple Maniacs (1970), Pink Flamingos (1972), Cosas de hembras (1974), Desesperate Living (1977) y Polyester (1981). Las primeras películas comenzarían con proyecciones en lugares alquilados por el propio equipo que, con el tiempo, comenzaría un proceso de amplia popularización en zonas de San Francisco y Nueva York. Así Divine se convertía en una de las figuras más icónicas de los movimientos trash y underground.

"John Waters es un tipo muy astuto que supo poner en pie una especie de Movida a la americana con un grupo de vecinos y colegas que tenían las mismas inquietudes artísticas que él (aunque pocos contasen con su nivel de determinación y ambición)", señala Ander sobre la popularización in crescendo durante esas décadas de la filmografía de Waters y la importancia de los dreamlanders. "Compartían con él el sentido del humor, las ganas de tocar las narices y la rebeldía frente a la corrección política y los valores pacatos norteamericanos".

A partir de entonces, la fama de Glenn se dispararía tanto que no podría acudir como siempre a las llamadas de Waters para participar en todos sus filmes debido a su apretada agenda. Esto no impidió que pudiéramos verle de nuevo en una de las películas más comerciales de Waters: Hairspray, fiebre de los 60. A pesar de la bifurcación de sus caminos, ambos continuarían manteniendo una gran relación hasta los últimos días de vida de Divine.

Un legado más allá del cine

Otro de los aspectos más desconocidos de la carrera de Divine es la de sus éxitos musicales con Shoot Your Shot, Native Love (Step by Step), You Think You're a Man o Shake It Up, que entraron en las listas de canciones más escuchadas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Australia. Una labor que compartía junto a su amor por el teatro musical.

Desconocida para muchos y admirada por otros tantos, su figura es recogida a través de las casi 300 páginas de Divine: La historia de la mujer más hermosa del mundo (casi). Un personaje público que rompió barreras en el mundo del cine y la televisión, abriendo una apertura a la mente aún arcaica occidental de los años 60, 70 y 80. Una influencia relevante de la que no somos conscientes ni mínimamente

El legado que Divine dejó tras su muerte ha sido inconmensurable: desde la inspiración del personaje de Úrsula de La Sirenitaa su importancia como referente en la carrera de reputados artistas drag como RuPaul (incluida la compaginación de su gusto por el cine y la música). El recuerdo de la mujer más inmunda del mundo permanece en nuestra memoria más presente que nunca, transformado ahora en uno de las figuras más bellas a recordar.