Este antiguo mandamás de Disney cree que la IA eliminará el 90% del trabajo de las películas animadas

La figura de Jeffrey Katzenberg es algo así como vital para entender la historia reciente de Hollywood. Junto a Michael Eisner y Frank Wells posibilitó en los 90 el esplendoroso Renacimiento de Disney, para poco después ser apartado de la Casa del Ratón por un juego de tronos mantenido por Eisner y marcharse a fundar DreamWorks SKG. Las siglas correspondían a su apellido más el de Steven Spielberg y David Geffen, y en efecto las producciones de Dreamworks lograron plantar cara a Disney durante un tiempo. Fue el reinado de Shrek, en fin, que tan influyente se revela para la animación estadounidense contemporánea.

Sin embargo, es probable que también recuerdes a Katzenberg por algo mucho más reciente, y bastante menos lucido. Luego de marcharse de DreamWorks, este ejecutivo fundó Quibi: una ambiciosa plataforma de streaming que quería sacudir el mercado con contenidos caracterizados por su corta duración. Fue, de hecho, lo que marcó la iniciativa: en dos años había echado el cierre, y desde entonces Katzenberg se ha dejado de aventuras pero su autoridad como figura troncal de la industria permanece. Así es como fue invitado recientemente a una mesa redonda en Singapur, dedicada a analizar las distintas formas en que la tecnología había posibilitado contar historias a lo largo de la civilización.

En el marco de este evento, según recoge IndieWire, Katzenberg tocó el tema de la Inteligencia Artificial. La IA ha sido un punto central de las recientes huelgas de Hollywood (esas que actores y guionistas han alargado hasta superar los 100 días), por cómo el uso desregulado que de ella pudieran hacer las empresas afectaría a su trabajo. El exdirectivo de Disney asume que es inevitable que esto siga teniendo unos efectos, y particularmente piensa que la animación va a ser el campo más dañado. “No hay otra industria que vaya a verse más afectada que los medios de comunicación, el entretenimiento y la creación”, empezó diciendo.

“Si nos fijamos en el impacto que ha tenido la introducción de la tecnología digital en los medios de comunicación en los últimos 10 años, lo que va a ocurrir en los próximos 10 años va a ser literalmente 10 veces mayor. Y creo que la IA como herramienta creativa (pensad en ella como un nuevo pincel o una nueva cámara) tiene muchas oportunidades a su alrededor”, prosiguió Katzenberg, asumiendo que la IA iba a ser tan “disruptiva” como finalmente “acomodaticia”: una variable con la que cualquier creativo tendrá que lidiar en algún momento.

Entonces recordó “los buenos y viejos tiempos”, cuando las películas animadas de Disney y DreamWorks requerían del trabajo de 500 artistas a lo largo de cinco años. Un escenario que ya no se repetirá por culpa de la IA. “En breve no hará falta ni el 10% de eso. Literalmente no creo ni que se necesite el 10% de esa cantidad”. Con lo que Katzenberg presagiaría que el 90% del trabajado de los animadores se perdería según se asentara la IA. Aunque su rol seguiría siendo relevante, claro.

El ejecutivo apuntó que “la creatividad individual” mantendría su importancia de cara a “incitar” a la IA, como una fuente de la cual partir. Aunque viendo la afluencia de esta tecnología para desarrollar todo tipo de imágenes no sea tan descabellada la profecía de Katzenberg, no hay que olvidar que, en fin, fue él quien ideó todo el asunto de Quibi.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.