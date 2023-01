El discurso más nostálgico de los Globos de Oro 2023: Ke Huy Quan recuerda a Steven Spielberg, 'Indiana Jones' y 'Los Goonies'

Sin duda, los Globos de Oro 2023 han sido los de Steven Spielberg en lo que a las categorías cinematográficas dramáticas se refiere. No en vano el veterano cineasta se ha llevado a casa los galardones a mejor director y mejor drama con Los Fabelman.

En cuando al apartado de comedia, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha premiado el filme Almas en pena de Inisherin, pero los reconocimientos actorales han sido para Todo a la vez en todas partes. Michelle Yeoh se ha alzado con el galardón a mejor actriz de comedia mientras que su compañero de reparto Ke Huy Quan se ha impuesto como mejor actor de reparto en comedia.

Sin duda, el discurso de agradecimiento de Ke Huy Quan ha sido uno de los más emotivos de la noche, ya que el actor ha recordado sus comienzos en Indiana Jones y el templo maldito y Los Goonies, y ha aprovechado para agradecer a Spielberg que lo descubriera siendo tan solo un niño.

"Me criaron para que nunca olvidara de dónde vengo y para que siempre recordara quién me dio mi primera oportunidad", ha afirmado el actor durante el discurso: "Estoy muy feliz de ver a Steven Spielberg aquí esta noche. Steven, gracias". El director, sentado no muy lejos del escenario, le ha lanzado un beso.

Ke Huy Quan también ha asegurado sentirse afortunado de esta segunda oportunidad profesional que le ha brindado Todo a la vez en todas partes tras casi cuatro décadas sin un proyecto de gran envergadura: "Cuando empecé mi carrera como actor infantil en Indiana Jones y el templo mandito, me sentí muy afortunado de que me escogieran. A medida que me iba haciendo mayor, empecé a preguntarme si eso era todo, si solo fue cuestión de suerte".

Sometimes the best stuff happens during the commercials. pic.twitter.com/lwRvpX7oW9 — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) January 11, 2023

El actor de 51 años ha reconocido que haber arrancado con dos producciones tan aclamadas le produjo inseguridades: "Durante años, temía no tener nada más que ofrecer; sin importar lo que hiciera, nunca superaría lo que conseguí de niño. Afortunadamente, 30 años más tarde, dos tíos pensaron en mí. Recordaron a aquel niño y me dieron la oportunidad de intentarlo otra vez".

El intérprete se ha referido así a Dan Kwan y Daniel Scheinert, directores y guionistas de Todo a la vez en todas partes, el éxito inesperado que ha vuelto a catapultarlo a la fama y lo ha convertido en uno de los protagonistas de la temporada de premios.

La secuela que nunca llegó

A su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro, Ke Huy Quan ha hablado sobre la secuela de Los Goonies que nunca se ha llegado a hacer. "Tenemos a Steven Spielberg aquí esta noche, es una pregunta perfecta para él", ha asegurado en declaraciones para Variety (vía EW).

"Siempre quiero que pase", ha afirmado el actor: "Cuando no tenía trabajo, quería muchísimo que pasara y esperaba que saliera adelante. Lo intentamos, de verdad, lo intentamos durante años. No sé si llegará a pasar o no, pero cruzo los dedos".

La icónica película producida por Steven Spielberg se ha ganado su puesto como uno de los filmes juveniles más queridos de los 80 y protagonistas como Josh Brolin, Sean Astin y Ke Huy Quan han declarado en los últimos años que no les desagradaría regresar a los Muelles de Goon.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.