Las disculpas de Christopher Nolan a Florence Pugh por su papel en 'Oppenheimer'

Una crítica recurrente al cine de Christopher Nolan es que sus guiones no suelen dar con buenos personajes femeninos, que estén a la altura de las ambiciones de cada trama. Esta crítica ha sido particularmente insistente con respecto a Oppenheimer, su última película, y el modo en que las dos mujeres principales del elenco (interpretadas por Florence Pugh y Emily Blunt) están totalmente subordinadas al arco del protagonista, el J. Robert Oppenheimer que encarna Cillian Murphy con amplias posibilidades de ser nominado al Oscar.

Las redes han sido especialmente duras con el caso de Pugh, pues apenas tiene tres escenas en las tres horas de Oppenheimer y su retrato ha sido cuestionado en referencia al personaje real, Jean Tatlock. Jean es una miembro del Partido Comunista que influye políticamente a Oppenheimer a los inicios de su carrera, viviendo una relación con él que concluirá de forma trágica a causa de un supuesto trastorno psicológico de ella. A Pugh, ahora mismo una actriz enormemente reputada en Hollywood, no le quitan el sueño sin embargo estas críticas.

Y puede ser porque se lo esperaba, ya que Nolan fue honesto con ella al ofrecerle el papel. El director incluso le habría pedido disculpas por adelantado, consciente de que era un papel pequeño y de que el caché de la actriz estaba por encima. Es algo que hemos descubierto de una entrevista cuyo fragmento ha llegado a TikTok, donde Pugh cuenta cómo fue la reunión con Nolan en la que le ofreció interpretar a Jean Tatlock.

“Chris quería que supiera que no era un papel muy grande y que entendía que no lo aceptara”. Y yo estaba como ‘no importa, incluso si fuera una cafetera al fondo de una habitación, lo haría’. Pugh era tan admiradora del trabajo de Nolan que estaba dispuesta a aparecer en Oppenheimer por irrelevante que fuera su personaje, y explica cómo se reunió con el cineasta al poco de concluir el rodaje de A Good Person, el drama indie donde le había dirigido una antigua pareja, Zach Braff.

“Recuerdo que él se estaba disculpando por el tamaño del papel y yo estaba como ‘por favor, no te disculpes’”, prosigue con respecto a Nolan. “Y entonces él dijo ‘te enviaremos el guion y de verdad, léelo y decide’, ‘comprendo que el tamaño es un problema’, y yo recuerdo pensar ‘sé que lo voy a hacer’”. Pugh aceptó interpretar a Tatlock sabiendo lo que había, y Oppenheimer ha sido tan aclamada que no es descabellado que a la actriz le acabe rondando algún premio interpretativo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.