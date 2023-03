Hamburguesas de pollo, salmón y 8.000 calorías diarias: la dieta bestial de Hugh Jackman para ser Lobezno

Ser superhéroe no es una tarea sencilla para un actor. Pese a los beneficios profesionales que te pueda traer (sobre todo si uno ficha por el MCU), el papel requiere preparación física y una dieta estricta para lucir musculatura en pantalla. Hugh Jackman lo sabe bien.

El australiano, que volverá a ponerse en forma para dar vida a Lobezno en Deadpool 3, la primera aventura de su amigo Ryan Reynolds como Wade Wilson integrada en el MCU, ha mostrado a sus seguidores los alimentos que ingiere para ponerse a punto para el filme.

Bulking. A day in the life. Thank you Chef Mario for helping me stay healthy and properly fed whilst .. Becoming. Wolverine. Again. pic.twitter.com/bnNAzDiZuR — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 6, 2023

“Haciendo acopio. Un día en la vida", ha escrito el actor junto a un foto en la que vemos las seis comidas que hace en un día: "Gracias, Chef Mario, por ayudarme a estar sano y bien alimentado mientras me convierto en Lobezno otra vez".

Tal y como recoge Variety, la dieta superheroica de Jackman incluye black bass (2.000 calorías), salmón (2.100 calorías), dos hamburguesas de pollo (1.000 calorías cada una) y dos solomillos (1.100 calorías cada uno). Así, el actor consume 8.000 calorías diarias para ponerse las garras del mutante lobuno.

Para que nos hagamos una idea de lo contundente que esta ingesta calórica, cabe apuntar que Jonathan Majors comió 6.000 calorías durante cuatro meses para poder meterse en la piel de un culturista en Magazine Dreams.

En enero, durante su intervención en el programa de Stephen Colbert (vía Men's Health), Jackman ya contó que pretendía ingerir 6.000 calorías al día para convertirse en Lobezno. "Me estoy fortaleciendo. Ahora mismo como unas 4.500-5.000 calorías", afirmó.

Tal y como relató en el programa: "Llevaba un monitor cardíaco para The Music Man [el musical que protagonizaba] porque mi entrenador me dijo: 'Necesito saber con qué trabajo aquí, porque intento hacerte ganar músculo'. Quemaba 1.500 calorías en el musical, ocho veces por semana. Así que me dijo: 'Vale, tienes que comer'. Comía 4.500 calorías al día, no era bonito. Ahora solo como y entreno".

Sin esteroides

En otra entrevista para Who's Talking concedida en enero, el actor desveló cómo había logrado a lo largo de los años el espectacular físico del personaje marvelita sin tener que echar mano de esteroides.

"Me encanta mi trabajo y me encanta Lobezno", explicaba al ser preguntado sobre si había tomado esteroides para el papel: "Tengo que tener cuidado con lo que digo sobre esto, pero me contaron los efectos secundarios que tienen [los esteroides] y pensé: 'No me encanta tanto'. Así que no los he tomado, lo he hecho a la vieja usanza".

¿Y qué significa a la vieja usanza? "He comido muchísimo pollo... Lo siento por los veganos, los vegetarianos y los pollos del mundo", afirmaba el actor, antes de bromear: "El karma no es bueno para mí. Si la deidad tiene alguna relación con los pollos, estoy en problemas".

Recordemos que, en 2017, Jackman decidió despedir a Lobezno en Logan, la aventura western a manos de James Mangold, tras haberlo interpretado hasta en nueve ocasiones (contando sus cameos en X-Men: Primera generación, X-Men: Apocalipsis y Deadpool 2). ¿Será Deadpool 3 el adiós definitivo? Con el poder de persuasión de Reynolds, mejor no prometer nada.

