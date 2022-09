'Destino final 6' encuentra sus directores en la película live action de 'Kim Possible'

Los caminos de la muerte son inescrutables. Destino final empezó su andadura en el año 2000 con una exitosa película protagonizada por Devon Sawa, y cimentada sobre un potente concepto: alguien tiene una premonición, consigue engañar junto a sus amigos a la misma muerte, y esta trata de vengarse a continuación recurriendo a mecanismos de lo más enrevesados. Esto, básicamente, conducía a accidentes mortales muy creativos, y así pasó que Destino final se prolongó durante cuatro secuelas más, estrenándose la última de ellas en 2011 para que el desarrollo de la sexta película fuera el más difícil de concretar. Hasta que esta se ha confirmado gracias a la mediación de… los directores de Kim Possible.

Es decir. The Hollywood Reporter se hace eco de que Destino final 6 será finalmente dirigida por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, dupla conocida como Zadam. Puede que los aficionados al fantástico conozcan su nombre de un thriller de ciencia ficción que gustó mucho en el Festival de Toronto de 2018: se titulaba Freaks, y protagonizaban Emile Hirsch y Bruce Dern. No obstante, en adelante Lipovsky y Stein tuvieron que mantenerse en la industria alejándose del cine de género, de modo que un año después aceptaron el encargo de hacer una película en acción real a partir de la serie de animación Kim Possible, emitida en Disney XD. Posteriormente, este mismo 2022, han trabajado en la serie de Apple TV+ Los Fraguel: La diversión continúa, basada en las famosas criaturas de Jim Henson.

Ahora, con la mediación de New Line, Destino final les ha dado la oportunidad de volver al terror. Destino final 6 está escrita por Guy Busick y Lori Evans Taylor, autores del guion de Noche de bodas y la última Scream. Asimismo, en el apartado de productores destacan Craig Perry (presente en la franquicia desde los inicios) y nada menos que Jon Watts, director de la última trilogía de Spider-Man que en los últimos meses, tras abandonar en Marvel el proyecto de 4 Fantásticos, se ha erigido como creador de Skeleton Crew: futura serie de Star Wars integrada por un reparto juvenil. Destino final 6 aún no ha confirmado miembros para su reparto, pero parte con la firme idea de devolverle el esplendor a la saga.

