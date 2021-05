'Destino de caballero': El baile al son de David Bowie fue cosa de Heath Ledger

Cuando Destino de caballero llegó a cines en 2001, fueron muchos los que la tacharon de producto juvenil cursi y mero entretenimiento. Sin embargo, los años han convertido a la película de Brian Helgeland (Payback) protagonizada por Heath Leadger en una proeza pop que logró con acierto que la Edad Media sonara a Will Rock You, de Queen, o Golden Years de David Bowie.

Ayer, 11 de mayo de 2021, se cumplieron 20 años del estreno de la película en EE UU y Vulture ha querido celebrarlo con una entrevista a Helgeland y a la actriz Shannyn Sossamon en la que el director ha desvelado que el icónico baile al son de Golden Years fue cosa de Heath Ledger.

Al parecer, esta secuencia había sido planeada y ensayada al son de Get Down Tonight, de KC and the Sunshine Band, pero Ledger prefería el tema de Bowie. "Cuando Heath quería venderte algo, lo sabías", ha contado Helgeland: "Adoptaba una actitud infantil; se convertía en un niño de nueve años, salido de una historia de Dickens, como el Artful Dodger”.

Tal y como recuerda el cineasta, los argumentos del actor para poner la canción de Bowie fueron muy convincentes: "Heath tenía esa gran sonrisita en la cara. Dijo: 'Es el mismo tempo. Va a funcionar'. Dijo: 'No vengáis a los ensayos hoy. Dejad que lo hagamos bien y después bajad. Bailaremos con ambas canciones y vosotros decidís".

Al parecer, Ledger estaba convencido de que Golden Years era el tema que debía sonar en ese baile. "Nos dijo: 'Es tan inevitable que debe ser Golden Years que no hay forma de que no estéis de acuerdo conmigo'. Lo expuso todo como si se tratara de un caso legal", afirma Helgeland.

Al final, el coreógrafo Stuart Hopps terminó por apoyar la propuesta de Ledger. "En aquel momento, pensé que la elección de Bowie era buena", ha contado en un email a Vulture: "Aunque el baile se mantenía casi igual, la elección de la música significó que pude darle a la rutina de danza un toque más moderno y permitir que los actores se dejaran llevar más".

Además de Ledger, Destino de caballero también contaba en su reparto con Mark Addy, Rufus Sewell, Alan Tudyk o Paul Bettany y, 20 años después de su estreno, se ha convertido en una joya irreverente y valiente, que deconstruyó géneros cinematográficos con canciones pop.