'Desierto particular': cuando otras masculinidades son posibles

“No quiero poner en la pantalla a personas homosexuales o transexuales que sufren, y menos aún que sufren violencia física”, sentencia, rotundo, Aly Muritiba, director de la poderosa historia de amor y autodescubrimiento Desierto particular, en salas desde este viernes 16 de septiembre de 2022.

En Desierto particular hay dos personas que sufren, pero también dos personas que, a pesar de sus diferencias y de los prejuicios iniciales, se encuentran. Daniel (Antonio Saboia) es un agente de policía al que han suspendido de servicio por un incidente violento y está enamorado de Sara (Pedro Fasarano), una mujer a la que conoció en Internet. El viento sopla en contra del protagonista y decide abandonarlo todo y cruzar el país, de sur a norte, para conocer en persona a su amada. Hasta que se da cuenta de que la realidad y Sara no son como imaginaba.

“En Desierto particular quería seguir hablando de la masculinidad contemporánea y su forma de amar, pero desde un de vista más positivo que en mis trabajos anteriores”, comenta el director, entrevistado vía videollamada.

“Con Rust (2018) me di cuenta del impacto que dejó en el público, porque es un filme muy duro y causaba un sentimiento muy triste en la gente. Me di cuenta de que una historia puede generar una emoción muy grande y acompañar fuera de la sala a las personas”, reflexiona el cineasta. “La idea de Henrique Dos Santos, el co-guionista, era hacer un drama social sobre la violencia contra los homosexuales, pero yo me negué, porque siempre pensé que una historia de amor tendría más alcance y sería mejor película”.

En el cine no hay amor sin suspense, y Muritiba explica que quería empapar su trabajo de tensión. “Sabía que un poco de thriller ayudaría a mantener el interés del público. Para empezar, tenemos a Daniel y ese acto violento por el que ha sido suspendido, del que no sabemos muy bien qué ha sucedido. La sola idea de que vuelva a ser violento genera un cierto miedo, y creo que acompañaba muy bien al romance”.

No es baladí que el personaje interpretado por Saboia sea policía. “La presión y los tabús sobre las diferentes formas de amar que sufren los hombres, y más en este tipo de profesiones, son muy fuertes. No es nada común ver a un policía asumir abiertamente que es gay, por ejemplo”, comenta. “Son entornos donde la masculinidad heteronormativa es muy poderosa”

Las dos caras de Brasil

Dos géneros, el thriller y el romance, dos geografías, el sur de Brasil, de donde parte Daniel –y donde llueve tanto o más como en Londes, como nos cuenta Muritiba–, y el norte del país, con su clima tropical y su trato cálido, conforman los ejes de Desierto particular. Las dos caras de Brasil, huyendo de los estereotipos.

En el caso de Sara, Muritiba ha construido, sorprendentemente, a un personaje ligado a un contexto conservador y muy religioso. “En Brasil hay un porcentaje enorme de personas practicantes y tampoco aparecen en el cine. Te diría, además, que cuando aparecen siempre lo hacen retratadas desde una mirada con ideas preconcebidas”, cuenta. “Yo no soy creyente, pero me incomoda mucho que se generalice de esta manera”.

“Al mismo tiempo me interesaba mucho profundizar en un personaje de mucha fe, pero también con un deseo de libertad sexual enorme, que tiene una certeza muy grande sobre sus deseos y su orientación como le sucede a Sara”, indica. “Cuando la vemos en la iglesia rezando, lo hace de verdad, porque así lo siente”, continua para remarcar: “Su fe es en un dios del amor y no del odio, del perdón y no de la culpa.

El amor todo lo vence

Del mismo modo, Muritiba se acerca a la dureza de un personaje como Daniel desde una sensualidad inaudita. “Quería hacer una obra muy sensual, que el deseo estuviera todo el tiempo en la piel del espectador”, afirma sin atisbo de dudas el brasileño.

“Mi director de arte [Marco Pedroso] me comentó que filmaba los cuerpos masculinos como si los desease, y es cierto, deseo esos cuerpos que salen en la película”, confiesa. “Desde un punto de vista narrativo y estético, por el momento”, dice para insistir, una vez más, en la importancia de la sensualidad en su filme, más allá de la cuestión erótica.

“El deseo por Sara, el deseo por Daniel, el deseo es en Desierto particular una herramienta de transformación”, enfatiza. Para Muritiba, su película, Premio del público en las Giornate degli Autori de la Mostra de Venecia 2021 y cinta elegida para representar a Brasil en los Oscar, “habla del poder transformador del amor, porque el afecto es mucho más fuerte que las convenciones sociales”.

