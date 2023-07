Desde Jamaica con amor: tráiler de 'Bob Marley: One Love', la leyenda del reggae ya tiene biopic

Cine y música, y vidas de película. Los biopics siguen estando de moda y uno de los más interesantes será sin duda el del cantante y compositor jamaicano Bob Marley, también una figura emblemática como integrante del movimiento afrocentrista espiritual rastafari, en Bob Marley: One Love. Un tributo a la que ha sido la mayor leyenda del reggae y que falleció con tan solo 36 años, a causa de un cáncer de piel, en 1981.

Todo un icono en un filme que nos narrará sus inicios, también en la banda The Wailers, y su auge, incluido el intento de asesinato que sufrió en 1976. Entre sus canciones más populares están Is This Love, No Woman, No Cry, Buffalo Soldier, Three Little Birds (junto a The Wailers), I Shot the Sheriff, Redemption Song, Jammin o One Song, tema al que hace referencia el título de la película.

Con unos 75 millones de discos vendidos, una inmejorable prueba de su impacto es que, tras su muerte, el álbum recopilatorio de sus greatest hits Legend, publicado en 1984, se erigió como el más vendido de la historia del reggae con 15 discos de platino en los Estados Unidos y más de 25 millones de copias en todo el mundo.

En cuanto al biopic, uno de los hechos que quizá más pueda sorprender es que no cuenta con grandes estrellas ni con un director de renombre. El elegido para protagonizarla ha sido el actor británico de 37 años Kingsley Ben-Adir que interpretó a Malcom X en Una noche en Miami... y en la serie Invasión secreta de Marvel para Disney+ al personaje de Gravik, el líder de la Resistencia Skrull. Además, pronto también tendremos oportunidad de verlo en esa curiosa adaptación que nos espera de Barbie dirigida por Greta Gerwig, y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, y en la que interpreta a una de las numerosas variaciones de Ken.

Un estreno para empezar 2024 con buen rollo

Entre los otros integrantes del reparto estarán Lashana Lynch (Nomi en Sin tiempo para morir) como su esposa Rita, James Morton (Mujercitas) o Michael Gandolfini (de Santos criminales y Beau tiene miedo). Y como director ha ejercido el estadounidense Reinaldo Marcus Green, reconocido por otro biopic, el de El método Williams en torno a la figura de Richard Williams, el padre de las famosas tenistas Venus y Serena, y que le valió el Oscar a Will Smith.

Portada del libro 'Bob Marley. Portrait of the Legend' Rizzoli

Y puestos al día en cuanto a intérpretes y director, cabe destacar que la película tiene el beneplácito de la familia del cantante, e incluso su hijo Ziggy Marley es uno de los productores.

Sobre la fecha de estreno, de momento confirmada para Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, será el 12 de enero de 2024. Y aunque el filme todavía está posproducción, Paramount ha lanzado un primer tráiler oficial que ha sido muy bien recibido. Un buen ejemplo es que en sus primeras seis horas en Youtube ya había sumado casi tres millones de visualizaciones.

