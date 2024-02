Denis Villeneuve sabe qué cine quiere hacer y por qué no puede conseguirlo: "La televisión ha corrompido a las películas"

Dune: Parte 2 se estrena en cines este viernes 1 de marzo. La crítica la ha descrito como una proeza visual repleta de imágenes impactantes, justo lo que probablemente más reconforta a Denis Villeneuve, su director. Él siempre ha querido apostar por una imagen y un sonido potentes, y estos parecen ser los puntos fuertes de la película de ciencia-ficción.

Pero el cineasta va más allá, y en una entrevista para The Times expresó que, si en su mano estuviese, haría una película sin diálogos: "Sinceramente, los odio. Eso es para el teatro y la televisión. No recuerdo las películas por una buena frase, sino por una imagen sorprendente". Este elemento, junto al sonido, serían el verdadero poder del cine para Villeneuve, que considera que "la televisión ha corrompido a las películas".

"En un mundo ideal, haría una película convincente que no se sienta como un experimento, pero que tampoco tenga una sola palabra. La gente saldría de la sala y diría: '¿No había diálogo?', pero no sentirían su ausencia", explicó el director. Es una forma de hacer cine que no casaría con la televisión actual, y por eso Villeneuve tiene bastante claro dónde quiere trabajar. De hecho, tanteó dirigir una adaptación para HBO de la novela The Son, de Jo Nesbo, pero acabó rechazando el proyecto por considerar que no era el medio apropiado para él.

La longitud de un largometraje tampoco es un problema. Dividió Dune en dos partes para adaptar la trama de manera adecuada, pero realmente su versión completa alcanza los 322 minutos. Confía en la audiencia, y no quiso hacer Dune en una sola película, por lo que la dividió en dos. Para él, el espectador medio está lejos de rechazar los contenidos de larga duración, y la prueba es Oppenheimer, uno de los grandes éxitos del 2023. "A la juventud le gusta ver películas extensas porque, si pagan, quieren ver algo sustancial. Están buscando un contenido con significado", agregó.

Aunque Villeneuve se ha volcado con Dune desde el comienzo, actualmente no se ve con fuerzas de embarcarse en una tercera parte, pero sí le gustaría adaptar El mesías de Dune, la segunda novela de Frank Herbert, en algún momento futuro. Necesita un descanso, y tampoco quiere comprometerse con un proyecto con fechas predeterminadas. "El problema de Hollywood es que la gente se emociona y solo piensa en el calendario de estrenos, no en la calidad", concluyó.

