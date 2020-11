‘Deadpool 3’ ya tiene guionistas a su desembarco en Disney

Las películas con Ryan Reynolds interpretando al superhéroe más deslenguado y más proclive a romper la cuarta pared se convirtieron muy pronto en un gran activo para Fox, y especialmente dentro del marco de la maltrecha saga de X-Men al que estaba vinculado. No obstante, y a pesar del gran éxito de Deadpool y Deadpool 2 en 2016 y 2018, la adquisición de Fox por parte de Disney (y la consiguiente conversión de esta en 20th Century Studios) arrojó sombras sobre el futuro del Mercenario Bocazas. ¿Tendrían continuidad sus aventuras? ¿Conservaría la violencia, los tacos, la R, a su llegada a la Casa del Ratón?

En los últimos meses había bastante incertidumbre en torno a la futura Deadpool 3, y el mismo Reynolds dijo en cierto momento que esta tardaría bastante en hacerse. Ahora, sin embargo, medios como Deadline se hacen eco de que la tercera entrega del Mercenario Bocazas ya ha encontrado guionistas luego de prescindir de Rhett Reese y Paul Wernick (quienes junto a Reynolds escribieron las dos primeras películas) y reunirse con varios aspirantes. Las elegidas son las hermanas Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Loeglin, conocidas por su trabajo en la serie animada Bob’s Burgers.

La película aún no cuenta con director, y por el momento puede descartarse que este rol vaya a volver a caer en manos de David Leitch (firmante de la anterior película) dado lo congestionada que tiene la agenda en la actualidad, con el ambiciosothrillerBullet Train. Deadpool 3 sería la primera película de la saga, por otra parte, en estar vinculada a Marvel Studios (sin aparente intención de engrosar el MCU), y ante la duda de que también sea la primera en no estar calificada con una R, Collider revela que la intención de sus responsables es mantenerla, y que la tercera aventura del Mercenario Bocazas no suponga un cambio de tono con respecto a las dos anteriores.