De 'Uncharted' a 'Mortal Kombat': los videojuegos que nos llegarán en cine

Meterse de lleno en unos escenarios, aunque no sea físicamente. Sentirse como un personaje más, habitualmente el protagonista, cuyas decisiones deciden el desarrollo del argumento. Participar e interactuar. Muchas son las películas que han inspirado videojuegos, pero al revés la operación se ha llevado a cabo en muy pocas ocasiones y, casi siempre, con resultados decepcionantes.

Si el pasado año tuvimos Pokémon: Detective Pikachu o Sonic, la película rodeados de personajes de carne y hueso, este 2021 no va a ser menos. De nuevo estarán condicionados por la evolución de la pandemia, pero entre las propuestas que se estrenarían en cines la primera sería Monster Hunter con una Milla Jovovich dirigida por su esposo Paul W.S. Anderson e intentando repetir la repercusión que obtuvieron con la saga Resident Evil, plagada de acción y fantasía, con los videojuegos de rol de Playstation 2. Después de varias cancelaciones, la nueva fecha de estreno en España es la del 26 de marzo.

Y puede que no tardemos demasiado en tener la oportunidad de ver la segunda de las adaptaciones previstas. Otro gran clásico de las consolas como es Mortal Kombat procedente de las máquinas Arcade y creada a inicios de los noventa. La misma década en la que se realizaron dos películas, en 1995 y 1997, que no pasaron a la historia del cine por su calidad, aunque la primera mantenga su reducido grupo de admiradores.

'Mortal Kombat' (2021) New Line Cinema

El caso es que el torneo de lucha, con la Tierra en juego, tendrá una segunda vida con la película dirigida por el debutante Simon McQuoid, y James Wan en la producción. Warner Bros. ha anunciado que en Estados Unidos el estreno será simultáneamente en cines y HBO Max el 16 de abril. A nuestras salas podría llegar también cerca de esta fecha.

Y una de las más esperadas será Uncharted que dará el salto de la Playstation con Tom Holland encarnando al aventurero Nathan Drake. Por allí estarán Mark Wahlberg, nuestro Antonio Banderas o la cantante y actriz alemana Patricia Meeden en un rol que IMDb define como de "mujer española". De hecho, parte de su rodaje ha tenido escenarios de Barcelona, Lloret de Mar (Girona) y Valencia. Dirige Ruben Fleischer, de Bienvenidos a Zombieland, y debía llegar este mes de julio, pero Sony ha aplazado el estreno para el 11 de febrero de 2022.

En cuanto a estrenos y rodajes, el coronavirus ha alterado multitud de planes. Así que quedan en el aire la nueva película sobre Resident Evil, ya rodada y dirigida por Johannes Roberts (de A 47 metros), cuyo argumento promete ser mucho más fiel a la franquicia original. La Corporación Umbrella, Raccoon City, el virus-T y los zombis podrían volver este mismo año en una fecha aún por determinar. En cuanto a la segunda entrega de Tomb Raider con Alicia Vikander que ya tomó el relevo de Angelina Jolie en 2018, se la espera para 2022.

Tampoco se librarán de sus secuelas el Detective Pikachu o el erizo azul de Sega después de que ambas funcionaran bastante bien en taquilla.

'Metal Gear Solid V: The Phantom Pain' Konami Digital Entertainment

Nada de gamers. También deberemos ser espectadores de numerorosos proyectos que se preparan. Sobre Metal Gear Solid el director, Jordan Vogt-Roberts (Kong: La isla Calavera) nos avanza una versión fiel y a la vez punk-rock y alocada, citando incluso a cineastas como Jodorowski o Tarkovski. Super Mario Bros. tendrá largometraje de animación desarrollado por Illumination, los estudios que hicieron posible Gru, mi villano favorito o Los Minions, así que el humor promete ser la nota dominante. Y Borderlands también está en preproducción con un director especializado en terror como es Eli Roth y dos posibles estrella en su reparto, Cate Blanchett y Kevin Hart.

Las aventuras de Just Cause y el agente de la CIA Rico tendrán a uno de los guionistas de la saga John Wick, Derek Kolstad, y están buscando a su protagonista perfecto, alguien de la talla de Jason Momoa. En cambio, Sleeping Dogs ya tiene intérprete asignado, Donnie Yen (de la saga Ip Man o Rogue One: Una historia de Star Wars). Y sigue el empeño por adaptar los universos de Minecraft, Five Night's at Freddy's (con la productora Blumhouse), Mega Man, The Division o Gears of Wars.

Finalizamos la lista con otra película de próximo estreno, ambientada en un mundo de videojuegos propio, pero sin proceder de ninguno. Es la comedia Free Guy que protagoniza un Ryan Reynolds y sigue los pasos de Jim Carrey en El show de Truman. Sin saberlo, él es un mero extra, un personaje no jugable de una ciudad que creía real. El estreno podría ser el 21 de mayo.

Un repaso a lo peor y a lo menos malo

Entre las peores adaptaciones es todo un "clásico" de este apartado la película de acción real de Super Mario Bros. de 1993, que protagonizaron Bob Hoskins y John Leguizamo. El bajo presupuesto tampoco es excusa para Doom (2005) o Double Dragon y Street Fighter (ambas de 1994).

'Silent Hill' (2006) Silent Hill DCP, Inc.

Las dos primeras de Lara Croft de Tomb Raider se salvaron por la presencia de Angelina Jolie. Pero en la galería de horrores fílmicos destaca Uwe Boll. El director alemán perseveró con más de media docena de títulos, desde House of Dead a BloodRayne, pasando por Alone in the Dark o Far Cry, con el mérito de que ninguna llega tan siquiera a aceptable. Y más reciente es la animación de Angry Birds (2016-2019) lastrada por unos flojos guiones.

En tierra de nadie se quedaron las entregas de Hitman, Need for Speed o Max Payne. Y pese a contar con más medios, tampoco lograron convertirse en franquicia Prince of Persia: Las arenas del tiempo (2010) con Jack Gyllenhaal, Proyecto: Rampage (2018) con Dwayne Johnson, Assassin's Creed (2016) con Michael Fassbender o Warcraft: El origen de Duncan Jones pecando de falta de ritmo. Imperdonable en una adaptación de estas características.

En cambio, Silent Hill de 2006 y dirigida por Christophe Gans se ha ido afianzando entre las más salvables. También la saga Resident Evil (2002-2016), con sus altibajos, se ha hecho con su lugar de honor en la materia. Y tampoco le vamos a hacer ascos a la película de animación Final Fantasy: La fuerza interior de 2001 pese a que en su momento fue un buen pinchazo en taquilla. Por suerte, ¡Rompe Ralph! (2012) elevó el listón.

Videojuegos originales de cine

'Tron' (1982) Disney

Tron (1982 - 2010). Absorbidos, literalmente, por el mundo virtual de píxeles, chips, gráficos y datos, la película de Steven Lisberger, producida por Disney, inventó su propia iconografía sin adaptar ningún juego. Motos de luz, discos de identidad, tanques en 3D o los mismos diseños de los trajes. Título de culto, pese al megafracaso en cines en su época, que tuvo su continuación con Tron: Legacy (2010) y evidenciando que, pese al esfuerzo y creatividad visual, el guion seguía siendo su punto débil.

'Juegos de guerra' (1983) MGM

Juegos de guerra (1983). A mediados de los 80 un Commodore 64 era el no va más en ordenadores domésticos. Pero nadie le sacó el rendimiento del joven hacker que encarnó Matthew Broderick en este clásico thriller de John Badham. No solo era capaz de poner en jaque los sistemas más avanzados de seguridad del Departamento de Defensa norteamericano, su computadora también se tomaba muy en serio lo de ganar partidas, fueran de ajedrez o la Guerra Mundial termonuclear. Aunque el mensaje quedaba claro. En esta última opción no podía haber ganadores.

'Ready Player One' (2018) Warner Bros

Ready Player One (2018). Podríamos detenernos en otro clásico ochentero, como Starfighter de 1984, pero toca dar un salto a la actualidad. En un mundo cada vez más dominado por lo virtual y los videojuegos, Spielberg quiso dar su visión basándose en una novela, la de Ernest Cline. Evasión y acción, y los personajes de la vida real confundiéndose entre avatares y mostrándonos que ese aparente OASIS de felicidad no es cómo lo pintan. Uno de sus platos fuertes eran la enorme cantidad de referencias, también cinéfilas.

'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' (2017) Sony

Jumanji (2017 - 2019). Scot Pilgrim contra el mundo de Edgar Wright, adaptando la novela gráfica de Bryan Lee O'Malley, fue otra excelente muestra del imaginario. También la ciencia-ficción de Al filo del mañana (2014) con Tom Cruise se inspiraba en buena parte en el modelo de los videojuegos. Pero el bombazo en taquilla sería la ingeniosa nueva versión de Jumanji (1995), cambiando los juegos de mesa por las consolas con Jumanji: Bienvenidos a la jungla, con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart, y su secuela de 2019.