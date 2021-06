De la Riviera italiana de 'Luca' al lago de 'Dirty Dancing': nueve destinos turísticos sin moverse de la butaca

Un pueblecito de pescadores, las aguas del Mediterráneo, chapuzones, helados, vespas y canciones italianas, Pixar ha fabricado la propuesta veraniega más refrescante con el largometraje de animación Luca dirigida por Enrico Casarosa y además con una irresistible paleta de colores pastel. Ambientada en la localidad costera de Portorosso, en la Riviera italiana, los más cinéfilos podrán también disfrutar de los guiños a títulos clásicos, con los carteles de La Strada o Vacaciones en Roma que adornan sus calles.

Se estrenó el pasado 18 de junio y está disponible en la plataforma de Disney Plus. Pero para aquellos que deseen ver una película en la gran pantalla dispondrán de más destinos turísticos a los que poder viajar sin moverse de la butaca. La mayoría comedias, con algún apunte dramático, e historias de iniciación, amistad y nuevas gentes y parajes por conocer.

'4 chicos y "esto"

Destino: las playas inglesas de Cornaulles. Paisajes naturales de gran belleza, pero también vestigios del pasado y antiguas reliquias para descubrir. Ideal para familias y con la posibilidad de toparnos con una extraña criatura con el don de conceder deseos.

'4 chicos y "esto"' Flins y Pinículas

Una aventura, y al igual que Luca con toques fantásticos, dirigida por Andy De Emmony (de Occidente es Occidente y con amplia experiencia en series) en la que papel de villano le ha tocado a Russell Brand, un coleccionista de animales disecados y antigüedades, y con Michael Caine poniendo voz en la versión original a su bichejo protagonista. Estreno: 2 de julio.

'A todo tren. Destino Asturias' y 'Descarrilados'

'En ferrocarril por Asturias y Europa. Santiago Segura, acompañado de Leo Harlem, vuelve a probar fortuna con la comedia familiar en la que los protagonistas son los más pequeños. Un grupo de niños con destino a un campamento de verano en Asturias se han librado inesperadamente de la presencia de los adultos. Estreno de A todo tren. Destino Asturias: 9 de julio.

'A todo tren' y 'Descarrilados' Warner / Sony

El otro trayecto lo podremos hacer acompañados de Julián López, Ernesto Sevilla y Arturo Valls en la ópera prima de Fernando García-Ruiz. Sus personajes están decididos a reiniciar un viaje por Interrail que ya intentaron hace 20 años, pero que las desavenencias entre ellos obligó a suspender cuando estaban en París. Estreno de Descarrilados: 23 de julio.

'El cover'

Con destino a Marbella. Uno de los lugares predilectos de ricos y famosos, también para aparcar complejos y temores e intentar cumplir el sueño de triunfar en la música o incluso llegar a conocer al amor de tu vida. O al menos así lo intentarán Dani (Àlex Monner) y Sandra (Marina Salas) aprovechando estos meses de canícula.

Imagen del rodaje de 'El cover' eOne Films

Jóvenes luchando por hacerse un hueco como artistas y también veteranos que han ido sobreviviendo cómo han podido. El debut como director de Secun de la Rosa promete ser una de las propuestas con más ritmo de la temporada. Estreno: 23 de julio.

'El viaje de sus vidas'

Destino Europa, pero con gran parte de sus escenas rodadas en Palma y la isla de Mallorca. Ideal para revivir los mejores viajes del pasado, el de dos amigas que ya han pasado de los 50, o de descubrimiento para las más jóvenes, la hija de una fallecida compañera del alma.

'El viaje de sus vidas' DeaPlaneta

Es una coproducción británica rodada también en Barcelona y Londres, y en la que podremos ver calles de Palma de Mallorca transformadas en calles de París. Cosas del cine. Dirigida por Jules Williamson, entre su trío protagonista está Kelly Preston. Por lo que será además un tributo a la exesposa de John Travolta fallecida a los 57 años el verano pasado. Estreno: 23 de julio.

'Jungle Cruise'

Con rumbo a la selva amazónica, aunque lo cierto es que fue rodada en los menos indómitos y más apacibles parajes de Hawái. Con Emily Blunt como una científica y Dwayne Johnson como el capitán del bote que deberá transportarla, viajaremos a los años 30 en una peligrosa misión para hacerse con el elixir de un árbol místico que también codician los nazis.

'Jungle Cruise' Disney

Inspirada en una de las más famosas atracciones de los parques de Disneyland, es la gran superproducción de esta lista, y de la dirección se ha hecho cargo el barcelonés Jaume Collet-Serra. Entre los secundarios también encontraremos a Dani Rovira y Quim Gutiérrez. Estreno: 30 de julio simultáneamente en cines y Disney Plus.

'Live is Life'

La estancia será en los parajes gallegos de la Ribeira Sacra con otro verano para enmarcar y sabor nostálgico. A mediados de los 80 es donde transcurrirán las aventuras de cinco adolescentes haciéndose mayores. Está basada en el libro de Albert Espinosa, pero trasladado a los lugares donde creció su director, Dani de la Torre (La sombra de la ley).

'Live is Life' Warner Bros.

Salvando las distancias y con un tono realista, el director rodó con las películas de Spielberg o Los Goonies en mente, la legendaria serie Verano azul como referente y la mágica noche de San Juan como fecha señalada. Estreno: 13 de agosto.

VUELVE 'DIRTY DANCING', EL ORIGINAL DE LOS 80

Los veranos que marcan una vida son tan inolvidables como las historias de amor más queridas por los espectadores. Tendremos la oportunidad de regresar al resort Kellerman's situado en las Montañas de Catskill, al sureste de Nueva York, y de volver a escuchar la canción (I've had) The Time of my Life de nuevo en la gran pantalla.

'Dirty Dancing' Vertron Pictures / Distribuidora: 39 Escalones Films

Era el verano de 1963 y la historia la de la ingenua Baby (Jennifer Gray) y el apuesto instructor de baile Johnny Castle (Patrick Swayze). Y, por mucho que sepamos como acabarán, sigue siendo capaz de mantener nuestra atención sea la primera vez o la hayamos visto una o mil veces.

La película de Emile Ardolino en realidad se rodó en el Mountain Lake Lodge, en el suroeste del estado de Virginia. Se estrenó el 17 de agosto de 1987 en Estados Unidos, y casi un año después en nuestros cines. Tuvo un más que aceptable éxito en taquilla, pero donde triunfó de manera apoteósica fue en vídeo, en las antiguas cintas de VHS. Allí Dirty Dancing se convirtió en un título mítico. La reposición en las pantallas españolas, 24 años después de su estreno, está prevista para el 26 de agosto.