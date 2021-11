De ‘Juego de tronos’ a ‘Ejército de los ladrones’: Nathalie Emmanuel, la actriz que triunfa en Netflix después de su paso por HBO

A sus 32 años, la actriz británica Nathalie Emmanuel ha conseguido labrarse una extensa y memorable carrera en el cine y la TV. Desde que su carrera comenzara en 2008 con la serie Hollyoaks Later, y pequeñas apariciones en Casualty y Misfits, su trayectoria solo ha ido hacia lo más alto.

En 2013, la actriz fichaba por la serie de HBO Juego de tronos, donde interpretaba a Missandei hasta 2019. Un personaje por el que siempre se ha mostrado agradecida, pero que le causaba conflictos por las escenas de desnudos. "Hay gente que me ha desafiado proponiéndome personajes así, y les he dicho que está bien si el papel requería que me desnudase, pero que no estaba cómoda con ese nivel de exhibición". Pero Emmanuel conseguía desencasillarse muy pronto de este rol.

Su largo viaje como traductora de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ponía patas arriba su mundo, en un momento en el que esta tenía que pagarse las facturas trabajando en una tienda de ropa, como revelaba en una entrevista con Jimmy Kimmel en 2017. Y es que los comienzos de la actriz no fueron fáciles.

De los blockbusters a Netflix

El cariño del público hacia Missandei le permitiría compaginar su interpretación con la llegada a la franquicia más rápida y furiosa en Fast & Furious 7 (2015), Fast & Furious 8 (2017) y Fast & Furious 9 (2021), así como en la saga más laberíntica con El corredor del laberinto: Las pruebas (2015) y El corredor del laberinto: La cura mortal (2018). Dos roles que ha llevado en armonía con sus trabajos como habitual de las plataformas.

Estos años también podíamos ver a Emmanuel en la serie de Hulu (Disney) Cuatro bodas y un funeral, la revisión de la comedia romántica de los 90 protagonizada por Hugh Grant y Andie MacDowell; y en la ficción de Quibi Die Hart, donde ha coincidido con actores de la talla de Kevin Hart, John Travolta, Jean Reno o Josh Hartnett.

De HBO saltaría a Netflix con su participación en Cristal Oscuro: La era de la resistencia, la serie precuela de la icónica película de Jim Henson de 1982 Cristal Oscuro. Una ficción que era cancelada trágicamente después de la primera temporada, pero que abría las puertas del servicio de streaming a la actriz. Una oportunidad que esta ha retomado ahora con Ejército de los ladrones, el filme del universo creado por Zack Snyder en Ejército de los muertos.

En esta ocasión, Matthias Schweighöfer dirige la precuela que narra la historia de Ludwig Dieter (protagonizada por él mismo), antes de acabar enfrentándose a los zombies en Las Vegas. Un filme en el que Emmanuel interpreta a la ladrona Gwendoline Starr, cuyo final abierto podría significar su posterior aparición en la secuela Planet of the Dead, que dirigirá Snyder de nuevo. Por lo pronto, Ejército de los ladrones ha conseguido desbancar a El juego del calamar en su reinado en la plataforma durante semanas. Todo un logro.

En los próximo meses, la actriz también pendiente el estreno del filme navideño para Sky Last Train to Christmas y de la serie Unsinkable, donde aparece en un drama marítimo junto a Thomas Brodie-Sangster y John Malkovich. Su carrera no ha hecho más que comenzar.

