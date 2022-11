De Guy Ritchie a Paco Plaza, estos son los grandes directores que rodarán sus próximos proyectos en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana vuelve a estar de moda. Tanto en series como en películas, el audiovisual español está mirando hacia el Mediterráneo y lo está haciendo emplazando varias de sus grandes producciones en Valencia y alrededores. Así por ejemplo tenemos La ruta, la nueva serie de Atresplayer que se sumerge en la Valencia de los 90 y su famosa Ruta del bakalao, o El agua, el último gran éxito del cine español en el cual la directora Elena López Riera fija su mirada en el pequeño pueblo de Orihuela (Alicante) en el que pasó su infancia.

Esos son tan solo dos ejemplos de éxitos recientes, pero el horizonte está lleno de nuevos y grandes proyectos rodados en la región. En los últimos meses, las tierras valencianas han acogido títulos de gran variedad de géneros y con cineastas consagrados tanto como directores noveles. Hay terror, thriller, drama familiar, coming of age y comedia de la mano de grandes nombres como Guy Ritche o Paco Plaza, pero también debuts en la dirección a cargo de realizadores valencianos.

Casualmente Paco Plaza (La abuela), valenciano de cuna, no había rodado ninguna película en su tierra. Hasta ahora. Porque el director de Verónica ha emplazado su nuevo proyecto nada menos que en el Monasterio Sant Jeroni de Cotalba, en Alfahuir. El antiguo convento se ha reconvertido en un colegio femenino donde se ha recreado la historia de uno de los personajes precisamente de Verónica, uno de sus grandes éxitos. Por su parte, el inglés Guy Ritchie, está rodando su nueva película, The Interpreter, en localizaciones de la provincia de Alicante como Sax, Novelda y Petrer, cuyo campo de fútbol sirvió de campamento para congregar las caravanas, baños y furgonetas necesarios para el rodaje. Nada menos que el actor Jake Gyllenhaal está al frente de este filme en el que da vida a un soldado que se ofrece a ayudar a un intérprete que le salvó tras ser herido en la guerra de Afganistán.

Más allá de los grandes nombres, la Comunitat Valenciana también es un lugar idóneo para comenzar la carrera para jóvenes y prometedores cineastas. Ahí están magníficas películas como La banda del valenciano Roberto Bueso, La inocencia de Lucía Alemany o la ya mencionada El agua de Elena López Riera. A estos nombres se sumarán otros como los de Jordi Núñez (quien acaba de inaugurar la Mostra de Valencia con El que sabem de), Marisa Crespo y Moisés Romera (Tú no eres yo) o Elena Escura, quien ha escogido el paraje natural de la Sierra de Irta para una de de las localizaciones en las que se ha rodado su film, Les vacances de Mara. Óscar Montón también se estrenará en el largometraje con Quan no acaba la nit, historia sobre un grupo de jóvenes valencianos que crecen a finales de los ochenta en plena ruta del bakalao.

Àlex Monner en 'La Ruta'. Atresplayer Premium

Tierra de series y la Ciudad de la Luz

Más allá del cine también hay espacio y así lo demuestran las series rodadas también en la Comunitat Valenciana. La ruta se ha convertido en el último hit de Atresplayer Premium y promete ser la gran historia sobre el contexto de la ruta del bakalao en la Valencia de los años 90, con grandes actores como Ricardo Gómez o Àlex Monner a la cabeza. No será la única, pues Valencia también se convirtió este verano en escenario de la serie internacional Kaos, una producción de Netflix que revisa la mitología griega desde un ángulo cómico con actores como Jeff Goldblum y David Thewlis a la cabeza, todo ello a cargo de la guionista de The End of the F***ing World, Charlie Covell.

Series y películas tendrán cabida de sobra también gracias al relanzamiento de la Ciudad de la Luz, los estudios ubicados en Alicante que constan de más de 14 hectáreas y 11.200 metros cuadrados en talleres y almacenes disponibles para producciones grandes y pequeñas. La intención con este complejo será la de dar un gran impulso de los rodajes en la Comunitat tanto a escala estatal como internacional, y que el de nuevo la región vuelva a erigirse en referente cinematográfico europeo.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.