De 'A sangre fría' a 'Zodiac' o lo próximo de Scorsese: tras la pista de los 'true crime'

Oliver Stone sigue clamando, treinta años después de JFK: Caso abierto, contra la teoría oficial de un único asesino, Lee Harvey Oswald, en el magnicidio que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1963 en Dallas en su revisitación a uno de los casos más controvertidos del siglo XX. Ahora en lugar de la ficción recurre al formato documental con JFK: Caso revisado que se estrena en nuestros cines el viernes 20 de mayo.

A casi 60 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy no son pocas las voces que siguen cuestionando el dictamen de la Comisión Warren, creada para la investigación oficial del asesinato, y abogando por la teoría de la conspiración. El mismo Lee Harvey Oswald, misteriosamente y reforzando las teorías conspiranoicas, tampoco pudo hablar mucho más porque a su vez, tan solo dos días después, fue asesinado por otro delincuente, Jack Ruby, mientras era trasladado del cuartel de la policía.

Un crimen que marcó un antes y después en la historia de Norteamérica. Pero, en materia de crímenes verdaderos en películas de ficción, el plato fuerte llegaría a finales de año. Pese a no ser un caso tan conocido, hubo otra serie de asesinatos que fueron muy mediáticos en los años 20 del pasado siglo, los de varios nativos americanos en Osage County, Oklahoma, y que Martin Scorsese recreará en Flowers of the Killer Moon. Entre los motivos que provocaron la cadena de crímenes estarían intereses petrolíferos y también cuestiones raciales.

Basándose en el libro escrito por David Grann, y que en España se tradujo como Los asesinos de la luna, la adaptación la protagoniza Leonardo DiCaprio encarnando a uno de los sospechosos. Mientras que Jesse Plemons (nominado como actor de reparto por El poder del perro) interpreta a un agente del FBI en un reparto en el que también estará Robert de Niro. En la producción ha participado Apple TV+ y se estrenaría en su plataforma, seguramente previo paso por los cines, en una fecha aún no concretada en noviembre.

En la amplia historia de películas de ficción basadas en crímenes reales rescatamos algunos de los títulos que más han destacado en este siglo XXI, además de un par de clásicos, uno de ellos de producción española y fechada en los noventa.

'La casa Gucci' (2021)

Lady Gaga en 'La casa Gucci' Universal

'True crime' en plan superproducción.

Lujo, glamur, excentricidades, pasiones y celos. La historia de la familia Gucci, propietaria de la firma de artículos de moda y alta costura lo tenía todo para fascinar a Ridley Scott, tomando las riendas de la dirección, y también del gran público.

Y más con el morbo añadido del asesinato de Maurizio Gucci, el heredero del clan, al ser disparado en 1995 por un sicario contratado por su despechada y ambiciosa esposa, Patrizia Reggiani. A ello hay que sumarle un reparto igualmente de lujo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek o Jared Leto.

'Extremadamente cruel, malvado y perverso' (2019)

Zac Efron y Lily Collins en 'Extremadamente cruel, malvado y perverso' Netflix

Podría haber sido una historia de falso culpable estilo Hitchcock, pero no.

Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más célebres de la historia de Estados Unidos. Sus fechorías tuvieron lugar durante los años 70 y sus víctimas predilectas eran jóvenes estudiantes o madres. Lo que más llamó la atención es que este aspirante a abogado destacaba además por su inteligencia, capacidad de manipulación, carisma y atractivo.

Cualidades que aún se pusieron más de relieve con su juicio, el primero totalmente televisado en Estados Unidos, y que también logró, pese a los atroces crímenes que se relataban, que atrajera a numerosas fans que incluso le enviaban cartas de amor. La película dirigida por Joe Berlinger se centra desde el punto de vista de Ted Bundy (Zac Efron), negando una y otra vez su culpabilidad, y del que fuera su novia (Lily Collins). Finalmente, Ted acabaría confesando una treintena de homicidios y acabó ejecutado en la silla eléctrica en 1989.

'Zodiac' (2007)

Robert Downey jr. y Jake Gyllenhalla en 'Zodiac' Warner Bros.

La obra maestra del género de este siglo XXI.

La identidad del Asesino del Zodíaco, que perpetró varios crímenes a finales de los 60, sobre todo en San Francisco, todavía es un misterio. Y ello a pesar del que supuesto mismo asesino en serie se dedicó a enviar cartas a varios periódicos dando pistas y criptogramas sobre su identidad y declarándose autor de al menos 37 asesinatos. Y semejante personaje, también cinéfilo ocasional (en una carta de 1974 calificó El exorcista como "la mejor comedia satírica que había visto"), ha inspirado varias películas, entre ellas el asesino de Harry el sucio (1971) con Clint Eastwood.

En cuanto a la película de David Fincher, basada en el libro de Robert Graysmith, se relataban las indagaciones de dos empleados del San Francisco Chronicle, un periodista y un caricaturista (interpretados por Robert Downey jr. y Jake Gyllenhaal), y un inspector de la policía (Mark Ruffalo) en un rompecabezas de imposible resolución, que les traía de cabeza, tanto a ellos como a los espectadores, en un thriller sobre obsesiones más psicológico que de acción.

'Memories of Murder' (2003)

Park Doo-man y Seo Tae-yoon en 'Memories of Murder' CJ Entertainment

La otra joya del género.

Puede que Parásitos, al ganar los Oscar a mejor película y mejor película internacional, sea el título más conocido del surcoreano Bong Joon-ho, pero ya destacó poderosamente con su segundo y premiado largometraje, y el que le dio a conocer a nivel internacional. Un atmosférico y modélico thriller en el que dos detectives de la policía, uno local, el otro procedente de Seúl, investigaron los casos, 13 en total, de niñas y mujeres violadas y asesinadas en la ciudad rural de Hwaseong perpetrados entre 1986 y 1991.

La escasez de medios para la investigación, confesiones de posibles sospechosos arrancadas a golpes, y una trama que transcurre paralela al retrato de las miserias sociales y políticas de la Corea del Sur de fin de siglo para un caso que tampoco parecía tener resolución. De hecho, el verdadero culpable no llegó a confesar hasta 2019, dieciséis años después del estreno del filme. El mismo Joon-ho alabó, entonces, la labor de los dos policías protagonistas en su empeño por resolver el caso durante más de tres décadas.

'Monster' (2003)

Charlize Theron en 'Monster' K/W Productions

Una asesina en serie con Oscar.

Tras la historia de Aileen Wuornos, ejecutada por haber matado a siete hombres, la mayoría en 1990, se hallaba otro triste relato. Una prostituta cuyo padre biológico, al que nunca conoció, era un pederasta que acabó suicidándose. También aseguró que su abuelo había abusado de ella, con maltratos y abusos sexuales. Y en cuanto a sus asesinatos, declaró que eran clientes que la habían violado, o intentado. Fue ejecutada en 2022 por inyección letal.

Pero, antes, al menos también llegó a conocer el amor, gracias a una joven lesbiana, Shelby Wall, y que en la película dirigida por Patty Jenkins (Wonder Woman) interpretó Christina Ricci. Mientras que Charlize Theron aparcó su glamur habitual para encarnar a Wuornos, afeándose, engordando 20 quilos, usando prótesis dental con dientes amarillos, abundante maquillaje y lentes de contacto marrones para cambiar sus ojos azules. Un esfuerzo y una interpretación que no pasó desapercibida por la Academia otorgándole el Oscar.

'Elephant' (2003)

Alicia Miles y John Robinson en 'Elephant' Meno Film Company

Un elefante en la habitación.

El 20 de abril de 1999 dos estudiantes del Instituto de Secundaria Columbine, Colorado, perpetraron una matanza que acabó con la vida de 12 jóvenes y un profesor, además de provocar numerosos heridos. Su incursión finalizó suicidándose.

El debate sobre las armas y los asesinatos en centros de enseñanza son como "un elefante en una habitación", la expresión anglosajona que hace referencia a un enorme problema que está allí, a la vista de todos, pero que todos quieren ignorar. A la frase recurrió Gus Van Sant para una historia con una puesta en escena de ficción, pero con vocación de documental, narrada con frialdad, de manera implacable, y acercándonos a la tragedia que está a punto de ocurrir. Ganó la Palma de Oro en Cannes.

'Amantes' (1991)

Jorge Sanz, Victoria Abril y Maribel Verdú en 'Amantes' Pedro Costa, P.C.

Magistral crónica negra española.

Una de las mejores películas de Vicente Aranda fue sin duda la recreación del conocido crimen de Tetuán de las Victorias, en 1948, en el que estuvieron implicados un joven militar, José García San Juan (interpretado por Jorge Sanz en la película) y sus dos amantes, una viuda y femme fatale (Victoria Abril), y una sumisa criada (Maribel Verdú) que terminaría siendo la víctima.

Con Pedro Costa en la producción, en un principio debía ser uno de los episodios de la serie La huella del crimen, pero Aranda y Costa convencieron a RTVE de que había material más que suficiente para realizar un largometraje. Nos situó tanto en las miserias y sueños de sus personajes como en el trasfondo social de la España de la posguerra. Obtuvo los Goya a mejor película y dirección, y el Oso de Plata a la mejor actriz para Victoria Abril en Berlín.

'A sangre fría' (1967)

Robert Blake en 'A sangre fría' Columbia

Los inicios del 'true crime' y obra maestra de Truman Capote.

El 15 de noviembre de 1959, Perry Smith y Dick Hickcok, dos delincuentes de poca monta, se infiltraron en la casa de la familia de granjeros Clutter, en Holcomb, Kansas, con la intención de robar un suculento botín. El asalto acabó con la vida de los cuatro integrantes de la familia, los padres y los dos hijos adolescentes, chico y chica.

Un crimen que conmocionó el país y por el que finalmente los dos autores fueron condenados y ejecutados en la horca. Pero el relato aún adquirió más resonancia con la publicación de la novela escrita por Truman Capote y que él mismo calificó como "novela testimonio" o "novela de no ficción", anticipándose también al nuevo periodismo. La adaptación dirigida por Richard Brooks es igualmente ejemplar por la aterradora sequedad y veracidad en su narración y puesta en escena. Robert Blake y Scott Wilson interpretaron a la pareja de asesinos.

El proceso de escritura de la novela, en el que Capote llegó a entrevistarse en la cárcel con uno de los asesinos, Perry Smith, también dio lugar a una notable película de 2005, Truman Capote de Bennett Miller (que también dirigiría otro true crime, Foxcatcher de 2014), y por la que Philip Seymour Hoffman ganó el Oscar al mejor actor.

