DC Films admite que pensó en sustituir a Amber Heard en 'Aquaman 2'

Las noticias más recientes relacionadas con Aquaman and The Lost Kingdom, la nueva entrega de las aventuras del Rey de los Siete Mares de DC Comics, vuelven a estar centradas en el rol de Amber Heard como Mera a causa del juicio que le enfrenta con su ex Johnny Depp. En esta ocasión debido a las palabras de Walter Hameda, el mandamás de DC Films y uno de los testigos citados en esta batalla legal, confirmando que efectivamente se plantearon sustituir a la actriz.

Sin embargo, la razón no fue por la posible mala imagen que se esté generando Heard entre los fans de Depp o del Universo Extendido de DC, con peticiones incluidas para que la despidan de Aquaman 2, sino a causa de "la falta de química" con el protagonista, Jason Momoa.

En esta versión oficial, Hameda declaró mediante videoconferencia que "no desprendían demasiado química juntos" y plantearse su despido nunca fue por razones relacionadas con su vida personal, como asegura la actriz. Según el presidente de DC Film, y a pesar de contar con dos grandes estrellas, fue la labor en posproducción la que logró solucionar el problema de esa falta de química, mediante el montaje y la música, más que la relación que tenían en pantalla Momoa y Heard. Y temiendo que en esta segunda entrega el handicap fuera a más estuvieron semanas pensando en la idea de buscar a una actriz que la reemplazara, sin citar a posibles candidatas, aunque nunca llevaron a cabo la medida ni tampoco a organizar un casting.

"Creo que, desde el punto de vista del montaje, fue posible que esa relación funcionara en la primera película, pero aún existía la preocupación de que para llegar a ese punto hubo que esforzarse mucho y que sería mejor cambiar, encontrar a alguien que tuviera una química más natural con Jason Momoa", explicó Hamada.

También confirmó que una de las consecuencias es que el protagonismo de Amber como Mera se había reducido en The Lost Kingdom, con una historia que se centraría más en la relación de Arthur Curry con su medio hermano y adversario Orm, el que fuera rey de Atlantis, y que en las películas encarna Patrick Wilson.

De momento, y esperando que no haya más retrasos, el estreno de Aquaman and The Lost Kingdom de nuevo dirigida por James Wan está previsto también en España para el 17 de marzo.

