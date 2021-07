Con su barba, su verborrea, su dudoso sentido ético y su tendencia a meter la pata, el Guardián Rojo de David Harbour ha sido una de las sorpresas más agradables de Viuda Negra. Y también una demostración de lo bien que salen las cosas cuando Marvel se olvida de sus personajes más obvios y rebusca en su fondo de armario.

El actor de Stranger Things ha tomado buena nota de esto, y en una entrevista con ComicBook, ha lanzado una idea muy interesante. Nada menos que una película para la Guardia de Invierno, la respuesta de Rusia a los Vengadores y un supergrupo que cobija a varios veteranos de cuando la URSS y la Guerra Fría.

De hecho, Viuda Negra contiene algunos guiños a este grupo, como cuando Yelena (Florence Pugh) confunde al personaje de Harbour con Dinamo Carmesí, un viejo enemigo de Iron Man.

Apoyándose en esto, Harbour lanza su proposición: "En este universo paralelo [de las películas] hemos visto a los Vengadores y lo que pueden hacer. Y hay paralelismos casi directos entre la Guardia de Invierno y cada uno de esos personajes, como Iron Man, el Capitán América o Hulk. Me gustaría ver qué pinta tendrían y cómo funcionarían a largo plazo".

La idea de reencontrarnos con Alexei Shostakov, esta vez junto a personajes como Viuda Roja, Ursa Major o Gremlin, suena prometedora. Sobre todo porque la Guardia de Invierno tiene la tendencia de darse de collejas con otros superhéroes (especialmente, claro, si estos vienen de EE UU).

Pero antes de esto, Harbour confiesa que habría que resolver una pregunta: ¿dónde estaba Guardián Rojo durante los sucesos de Vengadores: Infinity War?

"Cate Shortland [directora de Viuda Negra] y yo tenemos muchas teorías sobre dónde acaba Guardián Rojo y qué pasa con él", reconoce. "Muchas de ellas son muy divertidas, pero aún no he acudido directamente a la fuente. No le he preguntado al propio Kevin Feige. Lo haré más tarde".