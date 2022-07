David Harbour pidió consejo a Ryan Reynolds después del fracaso de ‘Hellboy’

David Harbour es noticia estos días por retomar su papel como Hopper en la cuarta temporada de Stranger Things, un personaje que le lleva otorgando un gran reconocimiento internacional desde 2016. Sin embargo, la fama no impedía que el actor norteamericano se diera un batacazo en taquilla, con el lanzamiento de una nueva versión de Hellboy en 2019. Un hecho por el que llamaba a Ryan Reynolds para pedir consejo, como ha confesado recientemente.

"Conozco un poco a Ryan Reynolds. Le llamé y y fue como: 'Ey tío, solo necesito saber una cosa. ¿Te acuerdas de Green Lantern (Linterna Verde)? Un gran fracaso para ti. ¿Cómo diablos fue eso? Creo que voy a enfrentarme a eso ahora mismo. ¿Voy a estar bien y sobrevivir a todo?", declaraba Harbour en una entrevista para GQ.

Por su parte, Reynolds fue muy "dulce" con Harbour, ante una situación nada fácil de superar. "Fue una experiencia muy difícil porque quería mucho de él. Me gusta mucho [Mike Mignola, creador de Hellboy], me gusta ese personaje". Un trauma que llegaba también después de la disparidad de críticas sobre Escuadrón suicida (David Ayer, 2016), en la que interpretaba a Dexter Tolliver, pero que no impidió que Harbour aceptara el papel de Alexei en Viuda Negra. Un gran acierto del filme.

El fracaso de 'Hellboy' era inevitable

Harbour ya incidía en el pasado que el descalabro del filme sucedía incluso antes de que fuera grabado. "Creo que fracasó antes de que empezáramos a rodarla, porque creo que la gente no quería que hiciéramos la película y por alguna razón había un gran... Guillermo del Toro y Ron Perlman crearon esta cosa icónica que nosotros creímos poder reinventar, pero internet se puso en plan: 'No queremos que toquéis esto".

El filme dirigido por Neil Marshall invertía alrededor de 50 millones de dólares, que con mucho esfuerzo recuperaba en todo el mundo con una recaudación de 55 millones. Una cifra que arrancaba mal desde el inicio, para un filme que pasó desapercibido para muchos.

