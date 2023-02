David Harbour, mi amigo el espectro: 'Un fantasma anda suelto por casa', una comedia Netflix de fondo cálido

El director Christopher Landon despuntó con la estimulante Feliz día de tu muerte. Su trayectoria posterior, con la secuela de la mencionada (en la que casi se pasa de frenada) y Este cuerpo me sienta de muerte, no ha repetido ese nivel pero ha reafirmado que le mueve lo lúdico y que al menos allana el pasatiempo. Un fantasma anda suelto por casa, su comedia para Netflix, sigue la tendencia con la novedad de que esta vez combina lo ligero con lo cálido.

El estreno de la plataforma parte del juego con el hallazgo de la figura espectral y lo que genera para después narrar lo que fundamenta su esencia, el vínculo surgido entre el fantasma y el joven que lo encuentra en el desván y lo ayuda en ese estado intermedio. Un cauce blandito que enlaza con su lado de propuesta familiar, aunque no se adscriba del todo a la misma.

La película, de título español enmarcado en la horrible tradición de retocar el original (We have a ghost) mediante malas ocurrencias, luce desdibujada si uno busca una comedia de terror sugerente porque su premisa y su componente de género daban para bastante más. Sin embargo, no resulta desdeñable y entretiene por sus detalles simpáticos, su efectividad emocional y la entrañable imagen de David Harbour como el bonachón fantasma Ernest. Un ente que implica variaciones respecto a los cánones al no dar miedo, no poder hablar y ser capaz de salir de la casa encantada.

David Harbour y Anthony Mackie, en 'Un fantasma anda suelto por casa' (Netflix)

Al igual que sus anteriores filmes, Landon construye la historia sobre el factor juvenil, en este caso representado en un adolescente que vive hacia su interior por lo decepcionado que está con su padre debido a los condicionantes familiares que ha provocado en forma de continuas fases de 'empezar de cero'. El protagonista lo interpreta un correcto Jahi Winston, cuyo rostro recuerda mucho a Chris Rock (parece su versión juvenil). El rol paterno está a cargo de Anthony Mackie (un aliciente), de nuevo en modo Netflix.

Un fantasma viral

Producida la recurrente llegada a la nueva casa y descubierta la presencia de Ernest, la obra expone que la familia sube a las redes varios vídeos y, cómo no, se hacen virales. Los guiños a las redes sociales cansan en el cine y suelen ser indicativos de convencionalidad, de ahí que las alarmas se activen en el tramo que muestra las reacciones en TikTok. Un pasaje (aquí sí) del horror que al menos pone de manifiesto la idiotez de estos tiempos. Por suerte lo viral y lo de la multitud loca y entusiasta fuera de la casa son un aderezo.

Ernest tiene desmemoria y no sabe quién es, aspecto que guía la ayuda en la que se vuelca el chaval, situación amenaza por las intenciones del Gobierno, bastante similares a lo que quiere hacer cuando hay extraterrestres. La subtrama de la parapsicóloga al frente del proyecto secreto se queda en tierra de nadie en cuanto a interés.

La huida una vez Kevin, su singular vecina (con la que ha congeniado) y Ernest han emprendido el viaje en busca de respuestas ofrece apuntes divertidos en cuanto a la gestualidad y las acciones del fantasma. No ocurre lo mismo en la secuencia previa de la visita de la médium para un programa televisivo, que dice poco por sus pobres efectos visuales y su fondo rutinario. Eso sí, la pequeña aportación de Jennifer Coolidge anima ese contexto.

La revelación de cómo murió Ernest y el clímax relacionado responden también a los lugares comunes. Como el propio cierre, no obstante efectivo y amable por su naturaleza cálida.

