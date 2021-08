Dave Bautista quiere protagonizar una buddy movie con Jason Momoa

En los últimos tiempos el destino de Jason Momoa se ha unido al de Dave Bautista, para dicha de ambos. Tanto uno como otro aparecen en Dune (que se estrena el 17 de septiembre en España), y por también han colaborado en la segunda temporada de See, serie que Momoa protagoniza para Apple TV+. Esta ficción postapocalíptica regresó justo ayer al catálogo de la plataforma, y en sus nuevos episodios estrenados de forma semanal asistiremos al enfrentamiento del personaje de Momoa con su hermano, que resulta ser Bautista y que ha secuestrado a su hija como venganza por que el primero matara a su padre. Una tensión familiar angustiosa… que no tiene réplica fuera de la pantalla.

Vaya, que Momoa y Bautista no podrían llevarse mejor, y ya hay intención de que esta relación obtenga un vehículo a la altura. Hace algunos días se hizo viral un tuit donde el protagonista de Guardianes de la galaxia dejaba caer una posibilidad de lo más seductora: “Simplemente voy a dejar caer esto a ver qué pasa. Allá vamos… Momoa y yo en una buddy movie de policías dirigida por David Leitch al estilo Arma letal. Vale, ahí está. Ahora a esperar”. Tras su experiencia en Fast & Furious: Hobbs and Shaw, Leitch supone sin duda un candidato perfecto para poner en escena las aventuras de Momoa y Bautista, y aunque el proyecto aún no ha tomado forma parece que los dos actores están en el mismo barco.

Y es que, según reveló Momoa después, Bautista le consultó antes de escribir el famoso tuit. “Él me escribió primero, lo que demuestra lo respetuoso que es. Yo me quedé en plan ‘por supuesto, estoy dentro, dime dónde hay que firmar’”, explicó el intérprete de Aquaman en The Late Show with James Corden. “Mis teléfonos no han parado de sonar, así que es seguro decir que esto es algo que va a pasar”, aseguró, para a continuación deshacerse en elogios hacia su compañero de reparto en Dune y See. “Adoro a este tío. Es un ser humano increíble y un actor fenomenal. Me encanta estar rodeado de su energía, y creo que él siente lo mismo por mí”.

“Espero que cuando tenga la edad de Bautista pueda seguir haciendo lo que hace. Es uno de estos tipos grandes que puede moverse y pelear realmente bien. Le respeto mucho”, concluía Momoa en referencia a la excelente forma física de su compañero, que cuenta ahora mismo con 52 años. En lo que algún productor de Hollywood consigue impulsar la película (y logra que Leitch se ponga manos a la obra), Momoa no tendrá la agenda precisamente libre, pues ahora mismo se encuentra rodando Aquaman and the Lost Kingdom con vistas a que se estrene el 16 de diciembre de 2022. Bautista, por su parte, también se encuentra muy ocupado rodando la secuela de Puñales por la espalda.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.