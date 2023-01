Dave Bautista quiere protagonizar lo siguiente de Denis Villeneuve tras 'Dune: Parte II'

“No quiero ser el próximo The Rock”. Como Dwayne Johnson, Dave Bautista viene de la lucha libre, pero ha enfocado su carrera cinematográfica de un modo distinto a la estrella de Black Adam. “Solo quiero ser un jodido buen actor, alguien respetado”, insistió durante una entrevista en GQ. Bautista ha aparecido recientemente en Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, dando cuenta de una versatilidad que ya le ha llevado en el pasado a trabajar con Denis Villeneuve, James Gunn, Sam Mendes, Taika Waititi, Zack Snyder o James Gunn, de quien es un amigo estrecho aunque muestre cierta fatiga por interpretar una y otra vez a Drax en Guardianes de la Galaxia. Bautista no disimula que está deseando terminar con el personaje.

Y podrá hacerlo pronto, cuando Guardianes de la Galaxia. Volumen 3 clausure la trilogía este 5 de mayo. Bautista se apartará así del cine de superhéroes y podrá centrarse en otra faceta de su carrera, como es la que sostiene Denis Villeneuve. Se ha puesto a sus órdenes en Blade Runner 2049 y también en Dune, repitiendo como Rabban en Dune: Parte II. Este último film ya ha terminado de rodarse con vistas a un estreno el próximo 3 de noviembre, y ahora Bautista está planeando con mucho cuidado los siguientes pasos de su carrera. Durante la misma entrevista con GQ, Bautista ha revelado que nada le gustaría más que seguir trabajando con Villeneuve, y particularmente protagonizar su siguiente film tras Dune: Parte II. Uno en el que, quizá, pudiera ser el protagonista.

“Si pudiera ser el número uno en la lista de Denis lo haría gratis, joder. Así podría descubrir lo bueno que puedo llegar a ser. Él saca lo mejor de mí. Me ve con otros ojos, sabe ver el artista que quiero ser. Puede que así se arregle todo”, asevera. Bautista no puede esperar a tener una reunión con el canadiense, sin que esté del todo claro cuál será este proyecto. Villeneuve lleva tiempo tanteando adaptar Cita con Rama de Arthur C. Clarke, y quizá pueda ponerse a ello según concluya sus compromisos con Frank Herbert. Bautista, por su parte, estaría más que dispuesto a protagonizar la película correspondiente.

