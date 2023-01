Dave Bautista no quiere ser como Dwayne Johnson: "Quiero ser un buen actor"

A primera vista, Dwayne Johnson y Dave Bautista tienen mucho en común: ambos tienen las dimensiones de un armario ropero, ambos proceden del mundo de la lucha libre y ambos comparten la brillantez de sus cueros cabelludos. Sin embargo, uno de los dos no está nada conforme con este paralelismo.

Durante una entrevista con GQ (vía The Playlist), Bautista ha reaccionado de forma más o menos airada a un intento de compararle con Johnson. "Nunca he querido ser el próximo 'The Rock'. Solo quiero ser un actor jodidamente bueno. Un actor respetado".

¿Cómo se tomará Dwayne estas palabras? Pues, a lo mejor, de la misma manera que los fans de Marvel pueden tomarse el hecho de que Bautista se alegre de decirle adiós a Drax, su personaje en Guardianes de la galaxia.

"Estoy muy agradecido por Drax. Le quiero. Pero [su despedida tras Guardianes de la galaxia Vol. 3]es un alivio", explica Bautista. "No era agradable para nada. Interpretar ese papel era muy duro. El proceso de maquillaje era agotador. Y no sé si quiero que Drax sea mi legado: es un papel chorras, y quiero hacer más cosas dramáticas".

Por un lado, es cierto que la carrera del actor transcurre por derroteros opuestos a los de Dwayne Johnson: si su excolega se ha convertido en un experto en blockbusters de acción, Bautista se ha arrimado en fechas recientes a cineastas como Denis Villeneuve (que pronto contará de nuevo con él en la segunda parte de Dune) y Rian Johnson (Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion).

Por otra parte, podríamos decir que el caché de Dave Bautista fuera del cine de tortazos le ha llegado en buena parte gracias a su talento como actor de comedia. Un talento que se reveló al mundo, en buena parte, gracias al papel de Drax. Así que, una vez más, hablamos de una cuestión de perspectiva...

