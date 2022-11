Daniel Radcliffe habla sobre la transfobia de J. K. Rowling: "Si no hubiera dicho nada, no habría podido volver a mirarme al espejo"

Mientras la escritora J. K. Rowling sigue haciendo bandera de su hostilidad a las personas transgénero, muchos de los actores que dieron vida a sus personajes en la saga Harry Potter siguen criticando duramente su postura. Uno de ellos es Daniel Radcliffe, el intérprete del 'chico que vivió' en persona, quien ha vuelto a hablar sobre el tema en una entrevista con IndieWire.

En 2020, Radcliffe publicó un comunicado contra las ideas de Rowling a través de The Trevor Project, una ONG que apoya a los jóvenes LGTB en EE UU y con la que colabora habitualmente. "Necesitaba decir algo porque, desde que terminó Harry Potter, he conocido a muchísimos jóvenes queer y trans que se identificaban muchísimo [con el personaje] debido a ello", explica. "Y entonces, al verles tan dolidos, quería dejarles claro que no todo el mundo que trabajó en la franquicia pensaba así", explica.

"Era muy importante, porque llevo trabajando con el Trevor Project desde hace más de 10 años, así que, si no hubiera dicho algo, no habría podido volver a mirarme al espejo", prosigue Radcliffe. Y concluye: "No es cosa mía adivinar lo que pasa en la cabeza de otra persona".

Emma Watson y Rupert Grint han sido las otras dos estrellas del serial Potter que más se han significado en contra de la transfobia de Rowling. Entre aquellas que la han defendido destaca Ralph Fiennes, quien protestó recientemente contra el "acoso verbal" recibido por la escritora.

En cuanto a la propia J. K. Rowling, ha incluido referencias a la polémica en las últimas novelas policíacas publicadas con el seudónimo 'Robert Galbraith', Sangre turbia (con un acosador que se traviste para agredir a mujeres) y The Ink Black Heart, en la que una dibujante de cómics es asesinada tras recibir acusaciones de transfobia.

