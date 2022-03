Daniel Radcliffe confiesa que pasó vergüenza interpretando a Harry Potter

A juzgar por los miles (si no millones) de fotos de fans haciendo cosplay, llevar el uniforme del colegio Hogwarts debe ser una experiencia maravillosa. Claro que siempre hay un aguafiestas al que no le gusta vestirse como los personajes de Harry Potter, lo cual no debería tener mucha importancia… salvo que el aguafiestas en cuestión se llame Daniel Radcliffe.

En una entrevista junto a Sandra Bullock promocionando La ciudad perdida, Radcliffe ha confesado que pasó mucha vergüenza interpretando al 'Chico que Vivió'. "Vestirme de colegial no era la cosa más guay del universo", señala el actor, quien interpretó por primera vez al personaje cuando tenía 13 años y se despidió de él a los 22. "Solo con el paso del tiempo he podido mirar atrás y pensar 'vaya, aquello estuvo increíblemente guay".

Recordemos que, en 2010, Radcliffe decidió hacerse abstemio después de que la presión de la fama le llevase al alcoholismo durante su adolescencia. En 2020, el actor reconoció que sin el apoyo de sus padres y sus compañeros de reparto no hubiera sido capaz de mantener su vida a flote.

En cuanto a Sandra Bullock, también ha hablado del papel que le causa más vergüenza. En su caso, y cómo culparla, se trata de Speed 2: "Nunca lo he ocultado, porque no tiene sentido: un barco muy lento yendo lentamente hacia una isla", recuerda.