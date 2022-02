Daniel Guzmán se pasa a la comedia popular con 'Canallas', su nueva película que protagonizará junto a Luis Tosar

"Me he tirado siete años para hacer esta película y te juro que no vuelvo a dirigir en la vida, macho", es lo primero que cuenta Daniel Guzmán al hablar de Canallas, su segunda película tras A cambio de nada. El actor y director madrileño, aunque visiblemente exhausto, habla con ilusión de su nuevo proyecto, en el que esta vez sí se pondrá delante de las cámaras. Y lo hará junto a dos buenos amigos, uno de sobra conocido y otro por conocer: Luis Tosar y Joaquín González.

Lo primero que explica el director de A cambio de nada, ópera prima con la que el Goya a mejor dirección novel y con la que nos descubrió a Miguel Herrán mucho antes de La casa de papel o Élite, es que Canallas es un cambio de registro: "Me lo planteaba con una premisa distinta, como un reto profesional y con el objetivo de disfrutar por fin. Aunque al final no lo haya hecho", comentaba entre risas el actor criado en el barrio de Aluche, que sí ha mantenido ese esencia madrileña y de cine de barrio que lo caracterizó en su primer largometraje.

Pero con Canallas Guzmán afirma haberse pasado a la comedia popular con toques de neorrealismo, citando Los inútiles de Federico Fellini o el cine de Berlanga como grandes influencias y ejemplos de ese cine perdido que pretende recuperar. Y lo hará siguiendo la fórmula que ya le llevó al éxito en el Festival de Málaga y los Goya, la de nutrirse de personajes reales para hacer ficción. Solo que en este caso será aún más complicado diferenciar cuál es cuál.

'Canallas', de Daniel Guzmán Cinemanía

Y es que Canallas cuenta la historia de Brujo (Luis Tosar), Luismi (Daniel Guzmán) y Joaquín González, quien se da vida a sí mismo. Joaquín es el centro del relato, un hombre que dice ser un empresario de éxito, con coches de lujo y viajes paradisíacos a sus espaldas pero que en realidad sigue viviendo en Orcasitas junto a su madre Esther, su hija Brenda (o eso dice él) y su hermano Chema. Cuando a la familia González le llega una notificación de embargo de la casa por una deuda de Joaquín, este necesitará de la ayuda de sus amigos de toda la vida para salir del apuro.

Guzmán explica que ni él y sus amigos conocen del todo a Joaquín, y será precisamente esa eterna duda entre qué es verdad y qué no el motor de la película. Un personaje que promete sin duda y que dará mucho de qué hablar. Habrá que esperar hasta el 1 de abril para conocer su historia, momento en el que se estrenará la película gracias a Universal Pictures y Movistar+. Porque si va a ser la última vez que Daniel Guzmán haga una película tal y como dice, mejor que sea a lo grande y con mucho humor de por medio.

