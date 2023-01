'Damisela': así es la novela feminista con dragones y princesas que Millie Bobby Brown lleva este año a Netflix

La ya no tan niña de Stranger Things tiene un nuevo proyecto entre manos. Durante el anuncio que hizo Netflix hace unos días de las nuevas películas y series que llegarán a la plataforma a lo largo de 2023, descubríamos a una Millie Bobby Brown pelirroja, blandiendo una espada y preparada para la batalla. Por ahora, es poco lo que hemos podido ver sobre este nuevo filme que llegará a nuestras pantallas el próximo 13 de octubre, pero las primeras imágenes de Brown ya han revolucionado a los fans de la fantasía Young Adult.

Damsel, título de esta cinta dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo y que cuenta con la participación de Robin Wright, Angela Bassett y Nick Robinson, es una adaptación literaria de la novela homónima (traducida al español como Damisela) de Elana K. Arnold, publicada en octubre de 2018 y ganadora del premio Michael L. Printz, galardón que honra cada año al mejor libro escrito para adolescentes (la conocida como literatura Young Adult).

Finalista del National Book Award (uno de los premios literarios más prestigiosos de EEUU), la novela narra el típico cuento de hadas o, al menos, eso es lo que cree que está viviendo su protagonista, una joven que acepta casarse con un príncipe después de que este la salve de un temible dragón. ¿El problema? Que Ama no recuerda nada de eso cuando despierta en los brazos del príncipe Emory y, a medida que avanza la historia, se dará cuenta de que nada es tan perfecto y de que el peligro está muy cerca.

A las jóvenes damiselas

A la espera de que Once salve al mundo de Vecna en la quinta y última temporada de Stranger Things, y con Enola Holmes luchando por hacerse un nombre que no la ligue al de su famoso hermano detective, Brown empieza a construir una filmografía de jóvenes, inteligentes y poderosas mujeres dispuestas a luchar por su familia, por su propia vida y por su reconocimiento. Por ello, no es de extrañar que la actriz haya decidido ser partícipe de esta adaptación literaria, no solo como protagonista, sino como productora ejecutiva.

La autora es muy consciente de a quién van dirigidas sus novelas y lo que esas lectoras necesitan leer. "Me dicen que mis novelas para adolescentes son inapropiadas para las jóvenes. ¿Lo son? Depende, supongo, de lo que signifique 'inapropiadas'. ¿Se refieren a 'cosas que no les deberían pasar a las niñas y a las mujeres'? Entonces, sí, lo son. [...] Por otro lado, si se refieren a 'cosas que no les pasan a las niñas y a las mujeres', entonces la respuesta, desafortunadamente, es que no, no lo son".

De esta manera explica la autora en su blog personal el por qué de ese punto de vista feminista que se desprende de cada una de sus novelas adolescentes, entre las que encontramos What Girls are Made of sobre una chica que descubre que el amor es mucho más que un enamoramiento de instituto y que puede ser algo más que 'la novia de', o Red Hood, un retelling de Caperucita Roja en el que la protagonista lucha, perdida en el bosque, contra chicos rotos y lobos feroces.

"Los críticos parecen creer que las jóvenes mujeres no entenderán el simbolismo de la novela. Ah, qué tiernos los críticos. Ojalá tuvieran razón. Cómo desearía que las adolescentes no estuvieran inmersas en tales cosas en sus propias experiencias vitales", continúa escribiendo Arnold, quien asegura que la respuesta a si las jóvenes pasarán por alto el simbolismo, las imágenes y el sentido de la violencia sexual a la que está expuesta Ama es un no rotundo porque, aunque no sea en un mundo de fantasía, ellas también lo han vivido.

"Las adolescentes no necesitan que las protejamos de las verdades del mundo, necesitan que las armemos", sentencia la escritora. Y, para ello, llega una vez más Millie Bobby Brown, para demostrar que las damiselas pueden salvarse solas. "Mujeres, contadles a nuestras niñas vuestras historias. Armadlas con conocimiento. Y dejemos de pretender que no sabemos lo que pasa a su alrededor y lo que les pasa a ellas mismas cada día. Es lo mínimo que podemos hacer".

Por ahora, solo queda esperar a conocer más sobre esta adaptación que promete, además de mucha acción, una trama basada en la astucia, fuerza y empoderamiento de una joven protagonista en su lucha por la supervivencia. Es lo que Millie Bobby Brown, Netflix y todo el equipo le deben a las jóvenes y a sus fans.

