Dakota Johnson será la estrella de una versión moderna de 'Persuasión', novela póstuma de Jane Austen

El año pasado tuvimos Emma, protagonizada por Anya Taylor-Joy, que cosechó buenas críticas, una más que digna carrera comercial (teniendo en cuenta como están las cosas) y está nominada en los Oscar al mejor vestuario y maquillaje. Y es que dos siglos después las novelas de Jane Austen siguen teniendo tirón e inspirando películas. Orgullo y prejuicio o Sentido y sensibilidad, adaptadas en numerosas ocasiones, son las más conocidas, pero esta vez le toca el turno a Persuasión, publicada en 1818, pocos meses después del fallecimiento de la escritora británica.

Y según recogen diversos medios, como The Hollywood Reporter, también contará con una actriz reconocida como protagonista, Dakota Johnson, fichada por Netflix y la productora MRC Entertainment que han unido fuerzas para llevar a buen término el proyecto. Una adaptación que sus autores quieren que sea "moderna e ingeniosa", pero sin dejar de ser fiel al texto original.

Persuasión está considerada como una de las novelas más oscuras de la autora, también con un personaje central femenino fuerte y una fuerte carga de crítica a las convenciones sociales de la época. En ella, Anne Elliot es la hija mediana de Sir Walter Elliot, honorado con el título de baronet y un tipo orgulloso más preocupado por las apariencias que por el bienestar de sus hijas.

Anne perdió la oportunidad de estar junto al que podría haber sido el hombre de su vida, un modesto oficial de la marina llamado Frederick Wentworth, por seguir el "persuasivo" consejo de Lady Russell, la mujer que en parte la educó como una madre, convenciéndola para que se buscara un partido mejor.

Pasa el tiempo, y a sus 27 años se ha convertido en una solterona, sin una belleza especial, pero cada vez más inteligente. Y el destino le brinda una segunda oportunidad, el reencuentro con el joven que amó, ahora convertido en un hombre más apuesto, deseado por muchas, y con una mejor posición (ascendido a capitán) y riqueza.

Y aunque a Anne no le será nada fácil volver a atraer la atención del ahora capitán Wentworth, lo dejamos aquí para pasar a más datos sobre la película. Además de protagonista también hay una directora asignada, la británica Carrie Cracknell, debutando en el largometraje aunque con amplia experiencia en los escenarios teatrales. El mismo pasado año recibió una nominación a los Tony por el montaje en Broadway de Seawall/A Life at The Public con Jake Gyllenhal y Tom Sturridge.

El guion será adaptado por la actriz y escritora Alice Victoria Winslow en colaboración con el veterano Ron Bass, guionista en Rain Man o La boda de mi mejor amigo; y el plan es empezar a rodar este mismo próximo mes de mayo.