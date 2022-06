Dakota Fanning acompañará a Denzel Washington en ‘The Equalizer 3’

Ya han pasado ocho años desde que Antoine Fuqua convirtiera una serie de los 80 más o menos recordada en The Equalizer, valiéndose de un Denzel Washington irresistible como exmarine asiduo a tomarse la justicia por su mano. Al igual que pasó con The Equalizer 2, esta adaptación fue un éxito de taquilla (la primera ganó 194 millones de dólares mientras que la segunda descendió ligeramente a 190), y poco después hubo quien pensó que la marca era lo suficientemente conocida como para marcarse un reboot femenino. Así nació una serie de The Equalizer destinada a CBS que protagonizaba Queen Latifah.

A esta serie tampoco le ha ido nada mal, puesto que la cadena ha decidido renovarla por una tercera y cuarta temporada. Al margen de las aventuras de Latifah, sin embargo, el interés en la versión de El justiciero a cargo de Washington apenas ha disminuido, y Fuqua ya está inmerso en la producción de The Equalizer 3. Ocurre poco después de haber estrenado en Netflix Culpable (remake de un memorable film danés) y cuando ya ha confirmado que Washington repetirá como Robert McCall, paralelamente a Richard Wenk como guionista (ya ha firmado los libretos de las dos películas anteriores). A todo esto hay que añadir ahora, según recoge Deadline, el fichaje de quien acompañaría a Washington.

Se trata de una vieja conocida, pues será Dakota Fanning quien coprotagonice The Equalizer 3. Washington y Fanning ya protagonizaron juntos El fuego de la venganza de Tony Scott, donde el primero tenía que oficiar de protector. Ahora que Fanning es mayor no podemos asumir que estos roles vayan a repetirse, aunque es fácil imaginarles reuniendo fuerzas al igual que Washington hizo con Chloë Grace-Moretz en la primera Equalizer. El rodaje de la tercera entrega no debería tardar en dar comienzo, y ya ha fijado estreno para el 1 de septiembre de 2023.

