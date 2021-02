Daisy Ridley se apunta al thriller psicológico con 'The Marsh King's Daughter'

Uno de los casos en que el personaje no acabó (afortunadamente) devorando al intérprete, el de Rey que interpretó Daisy Ridley en la nueva trilogía de Star Wars. La actriz sigue muy solicitada y lo más reciente es su fichaje para ser la estrella del thriller The Marsh King's Daughter que dirigirá Neil Burger, según avanza Deadline.

Se trata de la adaptación de la novela escrita por Karen Dionne en la que su protagonista, Helena, es una mujer que vive una vida apacible y en apariencia de lo más común. Sin embargo, en su pasado ronda un siniestro y traumático secreto. Su padre la mantuvo secuestrada junto a su madre, durante años, en un recóndito lugar del desierto. Pero lo que creía una pesadilla que era agua pasada volverá a florecer cuando se entere de que su progenitor ha logrado evadirse de la cárcel.

De la adaptación de la novela se hará cargo Mark L. Smith (guionista de El renacido de Alejandro González Iñárritu o Cielo de medianoche de George Clooney) junto con Elle Smith, y la intención es empezar a rodar este mismo verano en parajes canadienses.

También será una buena ocasión para que Neil Burger se luzca en una historia de intriga y fuertes componentes psicológicos. Un director que no es de los considerados de primera línea, pero que ha realizado películas como El ilusionista (2006), Sin límites (2011), Divergente (2014) o The Upside (Amigos para siempre), remake de la taquillera producción francesa Intocable. Además del falso documental Interview with the Assassin de 2002.

Y a su lado una Daisy Ridley con media docena de proyectos y películas en marcha. Una de ellas, ya rodada, es Caos: El inicio, la aventura de ciencia-ficción que la ha emparejado con Tom Holland y que tiene previsto estrenarse el 5 de marzo en Estados Unidos. En su horizonte está también, por ejemplo, meterse en la piel de Virgina Hall en A Woman of No Importance, la historia de una espía norteamericana que trabajó al servicio de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial.