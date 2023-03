Daisy Edgar-Jones ('Normal People') protagonizará el nuevo 'Twister'

En 1996, Twister tomó forma a partir de tal combinación de talentos que se antojaba inevitable su triunfo entre el público. Más allá del protagonismo conjunto de Helen Hunt y Bill Paxton, enfrentados a un temible tornado, el film de aventuras estaba firmado por Jan de Bont, escrito por el novelista Michael Crichton y producido por Steven Spielberg. Amblin Entertainment lo financiaba, y entre sus productores también destacaba Kathleen Kennedy.

Que es, sí, la presidenta de Lucasfilm. Twister triunfó en taquilla, así que era cuestión de tiempo que la industria coordinara esfuerzos para lanzar la secuela. O, mejor dicho, reboot. Twisters, así se llama, no quiere continuar la historia de la original ni retomar sus personajes (se le conoce como “nuevo capítulo”) pero mantiene la filiación de Spielberg y Amblin (asociada con Warner) y su impulsor es Frank Marshall, que ha estado detrás de la saga Jurassic Park y resulta ser el marido de Kennedy.

Entrando ya en el ámbito creativo, Twisters tampoco le andará a la zaga a su película original. Hollywood Reporter acaba de hacerse eco de que Daisy Edgar-Jones está en conversaciones finales para protagonizar el film. Interpretaría a una cazadora de tormentas que, tras sobrevivir por los pelos al encuentro con un tornado, intenta darle algo de calma a su vida trabajando en una oficina. Pero, naturalmente, Twisters narrará cómo no le queda otro remedio que volver al trabajo de campo.

Edgar-Jones se dio a conocer junto a Paul Mescal en la aclamada serie Normal People, basada en la novela homónima de Sally Rooney. Mientras su compañero de reparto llegaba a ser nominado al Oscar por Aftersun, Edgar-Jones no ha dejado de trabajar: estuvo en la serie Por mandato del cielo y en 2022 protagonizó tanto La chica salvaje como Fresh. Actualmente rueda On Swift Horses junto a Daniel Minahan.

No es el primer fichaje de Twisters. La película está escrita por Mark L. Smith (El renacido), y su director es Lee Isaac Chung. Quien aspiró al Oscar por Minari: Historia de mi familia y esta misma semana hizo su debut en el universo de Star Wars, dirigiendo un episodio especialmente impactante de The Mandalorian. Twisters aún no tiene fecha de estreno.

