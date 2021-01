'Da 5 Bloods: Hermanos de armas' es la mejor película de 2020 para la Asociación de Críticos Norteamericanos

Aunque con un poco de retraso debido a la pandemia, la temporada de premios en Hollywood ha tomado un poco de carrerilla esta semana. De un plumazo hemos conocido las nominaciones de los Independent Spirit Awards y las películas favoritas del año para el American Film Institute (AFI). Quienes también han movido ficha han sido los de la Asociación de Críticos Norteamericanos, la National Board of Review.

Da 5 Bloods: Hermanos de armas ha sido claramente el título de 2020 que más ha entusiasmado a esta asociación de críticos. Además de señalarla como mejor película del año, dan a Spike Lee la distinción de mejor dirección y a sus protagonistas (Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr., el fallecido Chadwick Boseman) la de mejor reparto.

Por si alguien había olvidado que esta producción de Netflix puede ser una contrincante importante de cara a los Oscar. Aunque los gustos de la National Board of Review no suelen coincidir con los de los académicos para servir de oráculo fiable, conviene recordar que fueron de los pocos que vaticinaron el triunfo de Green Book hace unos años.

Esta es la selección de películas de 2020 que destaca la National Board of Review, con sus predilectas por categorías.

Mejor película

Da 5 Bloods: Hermanos de armas

Mejor dirección

Spike Lee por Da 5 Bloods: Hermanos de armas

Mejor actriz

Carey Mulligan por Promising Young Woman

Mejor actor

Riz Ahmed por Sound of Metal

Mejor actriz de reparto

Youn Yuh-jung por Minari. Historia de mi familia

Mejor actor de reparto

Paul Raci por Sound of Metal

Mejor reparto

Da 5 Bloods: Hermanos de armas

Intérprete revelación

Sidney Flanigan por Never Rarely Sometimes Always

Mejor dirección novel

Channing Godfrey Peoples por Miss Juneteenth

Mejor guion original

Lee Isaac Chung por Minari. Historia de mi familia

Mejor guion adaptado

Paul Greengrass & Luke Davis por Noticias del gran mundo

Mejor fotografía

Joshua James Richards por Nomadland

Mejor película de animación

Soul

Mejor película documental

Time

Mejor película en lengua no inglesa

La llorona

Top de mejores películas (sin orden)

First Cow

Rapera a los 40

Judas and the Black Messiah

Cielo de medianoche

Minari. Historia de mi familia

Noticias del gran mundo

Nomadland

Promising Young Woman

Soul

Sound of Metal

Top de mejores películas en lengua no inglesa (sin orden)

Mila (Christos Nikou)

Collective (Alexander Nanau)

Queridos camaradas (Andrey Konchalovsky)

El agente topo (Maite Alberdi)

La noche de los reyes (Philippe Lacôte)

Top de mejores documentales (sin orden)

All In: The Fight for Democracy

Boys State

Descansa en paz, Dick Johnson

Miss Americana

The Truffle Hunters

Top de mejores películas independientes (sin orden)

Cima a la amistad

Driveways

Farewell Amor

Miss Juneteenth

The Nest

Never Rarely Sometimes Always

The Outpost

Relic

Saint Frances

Wolfwalkers