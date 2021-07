Cuidado con la oveja de 'Lamb': tráiler de terror islandés con Noomi Rapace

No hace falta ser el Black Phillip de La bruja para hacerte sentir escalofríos bóvidos en el cuerpo. La oveja de Lamb también lo conseguirá, según lo visto en el tráiler de este filme de terror islandés cuyo director, el debutante Valdimar Jóhannsson, parece haber tomado buena nota tanto del título de Robert Eggers como de otras producciones recientes del género terrorífico en espacios abiertos y con ganado de por medio.

Quizás por eso no extrañe que la distribuidora estadounidense A24 se haya hecho con los derechos de Lamb. Adquirieron el filme incluso antes de su paso por la sección Un Certain Regard del reciente Festival de Cannes, y ahora le han elaborado un tráiler muy en su línea para empezar a aumentar el hype para una propuesta tan marciana como atractiva. Lo puedes ver a continuación si prefieres no saber nada más del argumento de la película.

Si has llegado hasta este párrafo después de ver el tráiler, ya sabrás que Noomi Rapace (Prometeus) y Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) son los protagonistas humanos de este extraño cuento de hadas que pronto se torna tétrico. Son una pareja sin hijos que vive aislada en su granja de ovejas, hasta que un día descubren a un recién nacido que deciden criar como propio... y que en absoluto será lo que parecía en un principio.

Jóhannsson, que hasta ahora había trabajado como técnico local de efectos especiales en superproducciones como Oblivion, Juego de tronos o La guerra del mañana, también firma el guion de Lamb junto al poeta Sjón, veterano colaborador de Björk que ha escrito letras para la cantante desde la época de Sugarcubes y que este mismo año ha trabajado con Eggers en el guion de The Northman. El círculo se cierra.

Completan el reparto humano de Lamb también Hilmir Snær Guðnason e Ingvar Sigurdsson, quien fuera el protagonista de una de las mejores películas islandesas de los últimos años: Un blanco, blanco día.

