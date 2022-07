¿Cuánto cobran las estrellas de Hollywood? El sueldazo de Tom Cruise y la persistente brecha salarial

Un año más, Variety ha analizado los sueldos de las estrellas mejor pagadas del cine, con Tom Cruise encabezando la lista holgadamente. La publicación estima que por la taquillera Top Gun: Maverick, Cruise se embolsará alrededor de 100 millones de dólares entre la venta de entradas, su salario y las ganancias conseguidas del formato físico y las plataformas de VOD.

"Nunca apostaría contra Tom Cruise", afirma el ejecutivo de un estudio sobre el actor: "Muchos actores no valen lo que les pagas, pero Cruise y tal vez Dwayne Johnson justifican sus salarios".

La guerra del streaming también ha beneficiado a muchas estrellas como Will Smith o Leonardo DiCarpio, a los que Apple ha pagado 35 millones y 30 millones de dólares respectivamente por sus participaciones en Emancipation y Killers of the Flower Moon.

Otro que se ha beneficiado de la generosidad del servicio de la manzanita ha sido Brad Pitt, que ha cobrado 30 millones por ponerse al frente del proyecto sobre la Fórmula 1 capitaneado por Joseph Kosinski (Top Gun: Mavercik), aún sin título.

Netflix, por su parte, también ha sacado el talonario para asegurarse a Chris Hemsworth por 20 millones en la secuela de Tyler Rake, y a Millie Bobby Brown por 10 millones en Enola Homes 2, la estrella mejor pagada de menos de 20 años.

Sin embargo, la protagonista de Stranger Things no es la actriz con el salario más alto de Hollywood. Ese honor le pertenece a Margot Robbie, que, al igual que Ryan Gosling, ha cobrado 12,5 millones de dólares por Barbie, también producida por ella. Pese al sueldazo de la rubia, la lista deja en evidencia un año más la alarmante brecha salarial en Hollywood.

La australiana comparte puesto número 16 con Gosling y Steve Carell (12,5 millones por Minions: El origen de Gru), situándose muy por debajo de compañeros como Dwayne Johnson (22,5 millones por Black Adam), Will Ferrell y Ryan Reynolds (ambos ganan 20 millones por El espíritu de la Navidad), Vin Diesel (20 millones por Fast X), Tom Hardy (20 millones por Venom 3) o Joaquin Phoenix (20 millones por Joker 2), entre otros.

Entre las actrices que también se han colado en la lista, además de Robbie y Brown tenemos a Emily Blunt (se ha embolsado 4 millones por Oppenheimer, lo mismo que Matt Damon y Robert Downey Jr. en el filme de Christopher Nolan), Jamie Lee Curtis (3,5 millones por Halloween Ends) y Anya-Taylor Joy (1,8 millones por Furiosa).

Podéis consultar la lista completa en Variety.

