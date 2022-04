¿Cuándo se estrena en España 'X' de Ti West? Es la película de terror de este año mejor valorada en Rotten Tomatoes

Con el cine que se hacía en los años 70 como referente, concretamente en cuanto al género de terror más visceral y atmosférico, y también con esas producciones de género Z, de bajísimo presupuesto y cargadas de sexo que proliferaron en las grandes pantallas durante aquellos años. Así ha concebido el director estadounidense Ti West su nueva película titulada simplemente X. Y con ello va al grano porque se trata de un slasher en toda regla en el que las víctimas serán un grupo reducido de jóvenes que pretender rodar un filme porno en una aislada granja de Texas.

Sin embargo, los planes de rodar y pasárselo bien se verán truncados cuando la pareja de ancianos vecinos que les acoge demuestre que guardan otros secretos y que tal vez no todo va a ser tan apacible y festivo cómo esperaban.

Auspiciada por la productora y distribuidora A24, en el reparto encontraremos a Mia Goth (Suspiria o High Life), Jenna Ortega (Scream), Brittany Snow (Dando la nota), Kid Cudi (Más dura será la caída) o Martin Henderson (de las series Un lugar para soñar o Anatomía de Grey).

Ti West se ha ido forjando una reputación como director de terror de culto sobre todo a partir de La casa del diablo (2009) y Los huéspedes (2011). Y ahora, lo más increíble es que X, estrenada en los cines norteamericanos el pasado 18 de marzo, se ha hecho además con una buena remesa prácticamente generalizada de estupendas críticas. Hasta tal punto que en la popular web de Rotten Tomatoes figura en el primer lugar de las películas de terror mejor valoradas, de momento, de este 2022 y con un 96 por ciento de reseñas positivas.

Como segunda mejor valorada, y pisándole los talones a la propuesta de Ti West, se sitúa You Won't Be Alone del cineasta australiano-macedonio Goran Stolevski, y con Noomi Rapace entre las protagonistas del reparto, con un 93 por ciento. La tercera, con un 87 por ciento de críticas positivas, You Are Not My Mother de Kate Dolan, y cuarta con un 77 por ciento la nueva Scream estrenada el pasado enero.

En cuanto a X la otra buena noticia, para nosotros, es que cuenta con distribución para España, de la mano de eOne y que ha puesto fecha de estreno en cines para el 29 de abril. Os dejamos con el tráiler doblado al español, y con su frase final de promoción: "Mueren por darte placer".

Relájate, no te dolerá.#XLaPelícula ❌, 29 de abril en cines. pic.twitter.com/KvpwHxAvHq — eOne Films Spain (@eOneSpain) April 6, 2022

