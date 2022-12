¿Cuándo se estrena 'Black Adam' en HBO Max?

La jerarquía de poder en el Universo de DC ha cambiado. Era una de las frases lapidarias (diría muchas tanto fuera como dentro de la pantalla) que Dwayne Johnson lanzó durante la promoción de Black Adam, y con el tiempo su sentencia ha acogido ecos totalmente verídicos: DC Studios ha pasado a manos de James Gunn y Peter Safran, designados por el CEO de Warner David Zaslav para poner orden en la convulsa continuidad de la franquicia. De ahí, por ejemplo, que hayan cancelado Wonder Woman 3, mientras se espera que Jason Momoa se despida de Aquaman en la próxima The Lost Kingdom (25 de diciembre de 2023) y que Black Adam, tras una recaudación que ha dejado que desear, no tenga secuela.

Black Adam también quería, a su modo, enderezar el Universo de DC, y fue su escena poscréditos la que cobijó la reaparición de Henry Cavill como Superman. Se supone que anticipaba una secuela de El hombre de acero: otro título que ahora mismo parece difícil sacar adelante… pero dejemos de hablar del complicado presente de DC. Lo que importa es que tras su recorrido en salas Black Adam ya está listo para desembarcar en streaming, y Warner ha resuelto que la película se incorpore al catálogo de HBO Max este 16 de diciembre. Queda justo una semana para ello, luego de que Black Adam tuviera su estreno mundial el pasado 21 de octubre.

Johnson interpreta en ella a Teth-Adam, el protector de Kahndaq que se distingue por su inmenso poder (capaz de rivalizar, y acaso un día lo haga directamente, con el de Superman) y por sus modos bastante poco heroicos. De hecho, originalmente Black Adam iba a ser el villano de ¡Shazam!, pero según el proyecto evolucionó pareció más adecuado darle a Johnson una película en solitario. El resultado, en caso de que se te escapara en cines (y contribuyeras parcialmente al descontento de los mandamases de DC Studios) podrás verlo muy pronto en HBO Max.

