¿Cuándo se estrena 'Avatar 3'? Calendario y planes de James Cameron para el futuro de Pandora

Con Avatar: El sentido del agua en cines, si ya has visto la película de James Cameron probablemente le estés dando vueltas a su final o considerando la posibilidad de repetir experiencia en otro formato de proyección. Pero sin duda una pregunta que te asaltará tras los títulos de crédito y abandonar la sala es cuándo se estrena Avatar 3, la siguiente entrega de la saga de los Na'vi.

Cuando se puso a trabajar en una continuación para la exitosa Avatar (2009), Cameron anunció que su intención era hacer dos secuelas a la vez. En la mejor tradición de un plan que se va de las manos, ese proyecto fue sumando entregas hasta acabar convertido en una hoja de ruta con cuatro secuelas de la película original. La primera de ellas es la que se ha estrenado ahora como Avatar: El sentido del agua.

Avatar 3 fue rodada a la vez que El sentido del agua y lleva terminada desde diciembre de 2020, aunque todavía tenga unos cuantos meses por delante disponibles para acabar de rematar la postproducción. Prácticamente, dos años: la fecha de estreno prevista para Avatar 3 es el 20 de diciembre de 2024. Tiempo de sobra para que nos vayan racionando la información de su título, primeras imágenes, tráiler, etc.

Avatar 4 llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, dos años después. De esta cuarta entrega de la saga hay rodada una tercera parte, que Cameron hizo coincidir con el rodaje de las anteriores secuelas para adelantarse al crecimiento de los actores infantiles. Este mismo año se puso en marcha la producción del resto del filme, cuya historia incluye un salto temporal de seis años que servirá para amoldarse al tiempo que ha pasado fuera de la ficción.

Calendario de estrenos de la saga 'Avatar'

'Avatar 3', estreno el 20 de diciembre de 2024

​'Avatar 4', estreno el 18 de diciembre de 2026

'Avatar 5', estreno el 22 de diciembre de 2028

'Avatar 5' y más allá

Por si cuatro películas de Avatar no fueran suficientes, la idea actual de James Cameron es hacer también una Avatar 5 de cara al 22 de diciembre de 2028. Aunque esta no ha comenzado a rodarse, y ni siquiera es seguro que sea el propio Cameron quien la dirija, sí está en marcha la fase de preproducción.

¿Y qué más? ¿Es suficiente colonizar al completo la década de los 2020 para esta borrachera de planes de dominación duradera de las salas de cine? Como no está bien ponerse límites, el cineasta ya ha manifestado su predisposición a realizar dos películas más (Avatar 6 y Avatar 7), siempre y cuando perciba que hay suficiente demanda del público para ello, según Cameron en declaraciones para The Hollywood Reporter.

"Tendré 89 años. Obviamente, no voy a poder estar haciendo películas de Avatar de modo indefinido, requieren una gran cantidad de energía", explicó, antes de dejar claro que tiene el futuro bien planeado. "Tendré que entrenar a alguien para que las haga, porque no me importa lo listo que se crea un director, no sabe cómo se hacen estas películas".

