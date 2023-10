¿Cuándo y dónde se puede ver 'Esta ambición desmedida', el documental de C. Tangana?

Los documentales centrados en cantantes no son algo extraño en España. Raphael, Héroes del silencio, Miguel Bosé o más recientemente David Bisbal han hecho un repaso por sus trayectorias en los últimos años, y a todos ellos se acaba de sumar uno de los artistas más rompedores del panorama musical: C. Tangana estrena Está ambición desmedida, que profundiza en la vida de 'El Madrileño'. Artífice de éxitos como Ateo, Mala Mujer o Demasiadas Mujeres, el artista se ha convertido en una de las caras más visibles de la industria nacional.

Ha sido el propio cantante de Tú Me Dejaste de Querer a través de su productora Little Spain, con la que ya prepara su próximo proyecto sobre el guitarrista Yeray Cortés, quien ha supervisado todo el proyecto junto a Santos Bacana, Rogelio González y Cris Trena. Un documental que repasará la vida y obra de Antón Álvarez Alfaro, conocido por todos como C. Tangana, estos últimos años.

¿Dónde se puede ver el documental de C. Tangana?

Algunos ya han podido disfrutar de Esta ambición desmedida, y es que el documental de C. Tangana llegó el pasado 26 de octubre a los cines, aunque no ha sido un estreno habitual. Se puede disfrutar de la vida del cantante hasta en 169 salas alrededor de toda España, pero tan solo estará disponible durante una sola semana.

Hasta el día 2 de noviembre se podrá ver en la gran pantalla el documental con un pase diario, por lo que los fanáticos de 'El Madrileño' tienen solo unos días para disfrutar de Esta ambición desmedida si no quieren esperar unos meses para hacerlo: tras su paso por cines se unirá al catálogo de Movistar Plus+, plataforma de streaming que también ha producido las historias de Raphael, David Bisbal y Miguel Bosé.

Todavía se desconoce la fecha concreta en la que Esta ambición desmedida llegará a Movistar Plus+, aunque cuando lo haga no será la versión que está en los cines: se dividirá en tres partes la historia del artista, la cual podrá ver todo el que quiera ya que no habrá que ser cliente del operador de telefonía para poder verlo.

¿De qué trata 'Esta ambición desmedida'?

Tras el éxito de su álbum El Madrileño, lanzado en 2021, C. Tangana enseña en Esta ambición desmedida cómo surgió la génesis del disco en Cuba, el lanzamiento del mismo y la planificación de la gira más ambiciosa de su carrera hasta la fecha, enseñando a los espectadores cómo creo el concepto de las actuaciones, cómo fueron las negociaciones, los ensayos y las celebraciones que tuvieron lugar para llevar todo el mundo del artista a los escenarios de España y Latinoamérica.

