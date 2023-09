Del crimen de la Guardia Urbana a Puerto Hurraco: las películas y series de la crónica negra española

"España ya no es roja, España no es azul: España ahora y siempre es negra como el betún", cantaban Def Con Dos. Y razón no les faltaba: recreando el llamado 'crimen de la Guardia Urbana', El cuerpo en llamas nos recuerda el fondo sórdido de un país donde morir o matar por hacer trampas en el mus (o por un lío de cuernos, o por una herencia, o por el reparto de unas fincas) ha sido siempre una opción más cercana de lo deseable.

De esta manera, la serie de Netflix protagonizada por Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez y Pep Tosar da testimonio de uno de los episodios más cruentos de nuestra crónica negra. Pero no el único, ni de lejos: la historia de Pedro Rodríguez, el policía barcelonés asesinado por su pareja, Rosa Peral, y el amante de esta, Albert López, se sumó en 2017 a ese rosario de crímenes que podemos calificar de "muy nuestros".

De las masacres con boina y azada a otras historias más urbanas, pero igual de truculentas, el cine y la TV han recogido muchos casos reales comparables a los que han inspirado El cuerpo en llamas. Aquí te ofrecemos una selección.

'La huella del crimen' (serie, 1984-2010)

Juan Antonio Bardem (Jarabo, con Sancho Gracia), Pedro Olea (El caso de las envenenadas de Valencia) e Imanol Uribe (El crimen del expreso de Andalucía) fueron algunos de los cineastas reunidos por el productor Pedro Costa para recrear los asesinatos más célebres de la historia de España en esta serie antológica. En 2010, La huella del crimen regresó con tres episodios basados en el secuestro de Anabel Segura, el asesinato de los marqueses de Urquijo y el serial killer Joaquín Ferrándiz.

'El 7º día' (Carlos Saura, 2007)

La masacre de Puerto Hurraco, uno de los hitos más sangrientos de la crónica negra española, llegó al cine de manos del director de Cría cuervos y del escritor Ray Loriga, este último en funciones de guionista. Juan Diego, Ana Wagener, Carlos Hipólito y Victoria Abril son algunos de los rostros que recrean la sucesión de venganzas y rencores que, llegado 1990, acabó dejando nueve víctimas mortales en la población extremeña.

'Matar al Nani' (Roberto Bodegas, 1988)

Devuelta a la luz pública este mismo año por la docuserie Pacto de silencio, la desaparición nunca resuelta del atracador Santiago Corella desencadenó un sonado proceso que reveló los extremos de la corrupción policial en la España de los 80. Bodegas, representante de la llamada 'Tercera Vía' del cine Español, se hizo eco de esta historia, aunque el guion de Vicente Escrivá ficcionalizó bastante los hechos.

'El extraño viaje' (Fernando Fernán Gómez, 1964)

Acosada por la censura y estrenada con seis años de retraso, esta película debería haberse titulado El crimen de Mazarrón, puesto que su guion (firmado por Luis García Berlanga, entre otros) ofrecía una explicación tan cruel como hilarante para un caso que conmocionó a España en 1956: la aparición de los cadáveres de tres hermanos en la playa de la localidad murciana. Con el tiempo, El extraño viaje ha sido aclamada como uno de los grandes clásicos de nuestro cine.

'Jarrapellejos' (Antonio Giménez Rico, 1988)

Ansioso por escapar de la sombra de Chanquete, Antonio Ferrandis interpretó a un implacable cacique rural en esta adaptación de una novela de Felipe Trigo, inspirada a su vez en el llamado 'crimen de Don Benito': la violación y asesinato de una joven y su madre que tuvo lugar en la localidad extremeña en 1902. Juan Diego, José Coronado y una joven Aitana Sánchez-Gijón también aparecieron en la película.

'El crimen de Cuenca' (Pilar Miró, 1980)

En 1910, la Guardia Civil torturó salvajemente a dos habitantes del pueblo de Osa de la Vega para arrancarles la confesión de un presunto asesinato cuya 'víctima', en realidad, se había ido a vivir al pueblo de al lado. Más de seis décadas más tarde, la directora Pilar Miró se enfrentó a un proceso militar por injurias al instituto armado, así como a la prohibición del filme por decisión del entonces ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva.

'El caso Wanninkhof' (serie, 2008)

Homofobia, juicios paralelos y sensacionalismo fueron los tres pilares de la cobertura del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof en 1999. Aunque sin emplear los nombres de algunas personas implicadas, esta serie expone aquel suceso vergonzoso con Luisa Martín interpretando a un trasunto de Dolores Vázquez, la mujer que fue condenada sin pruebas por el crimen. La aparición de otra víctima (Sonia Carabantes) expuso al inglés Tony King como el verdadero asesino.

'Bruja, más que bruja' (F. Fernán Gómez, 1975)

Tras El extraño viaje, Fernán Gómez tuvo arrestos para sumergirse de nuevo en nuestra crónica negra... mediante un musical. A ritmo de zarzuela (un género que detestaba, pero que venía muy al caso), el actor y director recreó el asesinato de un cacique castellano a manos de su sobrino y su esposa, quienes, tras ser descubiertos, le echaron las culpas a la curandera del pueblo (Mary Santpere) y su mal de ojo.

'Los invitados' (Víctor Barrera, 1987)

Gangsterismo internacional, plantaciones de marihuana y Lola Flores: estos son algunos elementos de esta película (basada en una novela de Alfonso Grosso) que formula una solución hipotética al 'crimen de Los Galindos', un brutal asesinato múltiple que dejó cinco cadáveres en un cortijo sevillano (1975). El caso real nunca se ha esclarecido.

'As bestas' (Rodrigo Sorogoyen, 2022)

Tras sumergirse en la corrupción política con El reino (2018), Sorogoyen y la guionista Isabel Peña recrean un crimen rural con sabor a lacón con grelos: aquel que se cobró la vida de Martin Verfondern, holandés instalado junto a su mujer en el rural gallego, asesinado por dos de sus vecinos en 2018 por un conflicto sobre aprovechamiento de terrenos comunales. La cinta ganó nueve premios Goya, incluyendo Mejor película.

'El cuerpo en llamas' (serie, 2023)

Aunque los crímenes de nuestra crónica negra parezcan propios de la España más reseca y/o mesetaria, esta serie basada en el 'crimen de la Guardia Urbana' nos recuerda que en todas partes cuecen habas (o mongetes, en este caso). Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez se lucen interpretando a la agente de policía que ejerció de femme fatale y a su pareja, coautor del asesinato del exmarido de ella.

