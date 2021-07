Scarlett Johansson ha desafiado a la compañía más poderosa del Hollywood actual. Luego de haber intervenido asiduamente en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha sido la última película que protagonizaba para esta franquicia la desencadenante de un escenario inaudito en la industria, con ella reclamando que Disney ha incumplido su contrato con Viuda Negra. El salario de Johansson dependía de los beneficios que el film obtuviera en taquilla, de forma que estos iban a resentirse inevitablemente por la decisión de, intentando paliar los estragos de la pandemia, darle un estreno híbrido entre salas y Disney+.

La querella realizada en un juzgado de Los Ángeles no ha tardado en suscitar reacciones de todo tipo. Así, mientras Kevin Feige (director creativo de Marvel) se muestra “avergonzado” por lo ocurrido, Disney ha emitido un comunicado asegurando que las reclamaciones de Johansson no tienen fundamento alguno. De hecho, la compañía cree que su postura “es especialmente triste y angustiante por su cruel indiferencia ante los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia de coronavirus”. Han sido estas últimas palabras, precisamente, las que han provocado que a la Casa del Ratón le lluevan las críticas más demoledoras.

Según recoge Variety, Scarlett Johansson ha recibido el apoyo público de una entente de asociaciones caracterizadas por su defensa de los derechos de la mujer en Hollywood: es la que forman Women in Film, ReFrame y Time’s Up. La alianza de estas organismos acaba de emitir un comunicado muy duro contra Disney, asegurando que su respuesta a la demanda de Johansson enmascara un ataque de índole machista. “Aunque no nos posicionamos sobre los términos comerciales en el litigio entre Scarlett Johansson y The Walt Disney Company, nos oponemos firmemente a la reciente declaración de Disney que intenta caracterizar a Johansson como insensible o egoísta por defender sus derechos comerciales contractuales”.

“Este ataque con carácter de género no tiene cabida en un litigio comercial”, prosigue, “y contribuye a un entorno en el que las mujeres y niñas son percibidas como menos capaces que los hombres de proteger sus interés sin enfrentarse a críticas ad hominem”. Por el momento Disney no ha respondido a estas aseveraciones, aunque sí ha dejado caer que Johansson llegó a recibir 20 millones de dólares en términos de compensación económica por lo ocurrido con Viuda Negra. No parece haber sido suficiente, y ahora está por ver cómo afecta a este precedente a las futuras relaciones entre los estudios y sus estrellas.

