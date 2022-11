Jason Momoa cae en lo excéntrico y cargante en 'El país de los sueños', fantasía Netflix que no camufla la pantalla verde

En el cine los patrones y los movimientos se repiten. En algún momento de su carrera, los rostros del cine de acción hacen una incursión en el terreno familiar por aquello del juego chocante de la presencia física contundente y la expresión de virilidad dispuestas y contenidas en ese cauce. A ello se apunta Jason Momoa vía Netflix en El país de los sueños, fantasía de buen sustrato emocional lastrada sin embargo por el propio actor y por un descuidado aspecto formal que cree que con escenificar un envoltorio digital aparente ya vale.

Durante las dos horas de visionado sobrevuelan repetidos pensamientos acerca de la maquinaria de las plataformas y de que casi todo nace destinado para ser engullido por el algoritmo y las siguientes novedades. El escaso recorrido y el limbo/agujero negro del olvido aguardan a esta película de Francis Lawrence, director que llama la atención hallar en este ámbito (Soy leyenda, las secuelas de Los Juegos del Hambre, Gorrión rojo) pero que no hace nada por salirse de lo funcional.

Momoa, con aspecto de fauno estrafalario, encarna a un forajido que, contraviniendo las normas, salta de sueño en sueño (aunque suena bien, la sugerencia se queda en la idea) en busca de aventuras. Una niña que acaba de quedar huérfana lo encuentra y lo identifica como el amigo del que tanto hablaba su padre en sus historias de las noches. Con un mapa de todo el mundo de los sueños como guía, Flip se embarca en un viaje para conseguir unas perlas que otorgan deseos aceptando, por supuesto a regañadientes, que se sume la joven, movida por el anhelo de estar con su padre una vez más.

En un papel concebido para entregarse de manera lúdica a lo excéntrico, Momoa va sin freno cuando carece de habilidad para modular ese exceso. Su registro, por mucho que tenga una base simpática, tiende a lo cargante, de manera que la dinámica se hace pesada. No es que su trabajo, que por cierto incluye algunas palabras en español, sea un desastre, pero cansa.

Como se ha indicado, los problemas se extienden a los efectos visuales. Su punto vistoso no oculta la ausencia total de esfuerzo por camuflar el abuso de la pantalla verde. Se nota que no hay nada detrás de los actores, y además no pocas situaciones cantan bastante. Se llevan un premio al horror el pasaje en la ciudad y las persecuciones subidos en el camión. Lo plasmado en este apartado dice mucho, y poco bueno, acerca de los estándares de producción de Netflix. De lo digital solo se salva el diseño del cerdito de peluche, fiel compañero de la protagonista.

En una de sus cartas de presentación (participa además en El espíritu de la Navidad, estreno de Apple TV+), la joven Marlow Barkley ofrece una más que correcta interpretación, ajustada al fondo clásico del relato. También convencen (raro sería) Chris O’Dowd en el rol del aburrido tío que se hace cargo de la niña y no sabe cómo acercarse a ella (al principio tampoco le pone demasiado empeño) y Kyle Chandler en el del añorado padre. Respecto al segundo, su pequeña colaboración evoca la fuerza del vínculo y la felicidad compartida (el prólogo), remarcadas por la magia y el espíritu libre, ya que viven solos en una isla porque él es farero.

El país de los sueños, poco atrayente título español de Slumberland, desarrolla el tema de la pérdida desde el factor de la fantasía y del subconsciente como refugio, algo recurrente pero que reviste un interés natural por el significado y el proceso emocional. La narración esconde un giro que convence en ese cauce dentro de que, al resultar lógico y coherente, no sorprende.

El filme desaprovecha el concepto de saltar entre sueños e introduce aspectos (la pesadilla que persigue debido al miedo, el hecho de que permanecer demasiado en la fantasía lleva a olvidar la identidad, el desapego respecto a los sueños como causa del desengaño de la madurez) que pierden atractivo al abordarse desde lo convencional.

No obstante, la verdadera pena en este sentido reside en el poco jugo sacado de una idea tan seductora como la de que los sueños vienen ya determinados. El mundo onírico los crea según lo que el soñador necesita en correspondencia con su estado interior. Una premisa, como lo de la policía del sueño, con su lado aterrador, camino que aquí no corresponde. Pero en el marco de fantasía juvenil y familiar apenas describe esa realidad prefijada más allá de señalar algunos ejemplos de sueños y mostrar que hay funcionarios que se aseguran de que todo funcione.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.