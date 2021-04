‘Crimes of the Future’: David Cronenberg vuelve al cine junto a Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart

El estado actual de la carrera de David Cronenberg desconcierta a más de uno. Aunque está claro que el cineasta canadiense no ha perdido la capacidad para incomodarnos, sus últimos proyectos se distancian de forma significativa de aquellas película que le dieron la fama en décadas anteriores. Lejos de retóricas sobre la Nueva Carne, Cronenberg ahora parecía encontrarse cómodo dentro de un cine más sobrio y psicológico, como pudo ejemplificar la perturbadora Maps to the Stars. De este último film han transcurrido siete años, y ya iba siendo hora de que el director anunciara nuevo proyecto.

Este tiene nombre de viejo. Crimes of the Future fue el título de uno de los primeros cortometrajes experimentales de Cronenberg, pero ahora pasará a identificar su próxima y esperada película. La cual, según Deadline, ya ha fichado como protagonista nada menos que a Viggo Mortensen, con quien Cronenberg ha rodado tres películas en el pasado: Una historia de violencia, Promesas del este y Un método peligroso. Mortensen encarnaría al protagonista de Crimes of the Future, teniendo también en el reparto a Léa Seydoux y Kristen Stewart en papeles por especificar.

Todos coinciden en identificar la película como “cine negro”, con un tono muy semejante a las primeras propuestas de Cronenberg. “Es algo que escribió hace mucho y nunca pudo hacer. Ahora lo ha redefinido y quiere rodarlo. Con suerte, este verano ya lo habremos rodado. Diría, sin desvelar nada de la historia, que va a volver a sus raíces”, cuenta Mortensen. En Crimes of the Future encarnaría a Saul Tenser, impulsor de un retorcido espectáculo en un futuro no muy lejano donde la humanidad trata de adaptarse a varios y fulminantes cambios evolutivos. En lo que respecta a Tenser, esto le hace capaz de extirparse órganos en directo, y dar así con el gran final de su número.

Sí, todo suena 100% Cronenberg, y los fans de mayor recorrido ya estarán salivando ante lo que este argumento puede generar en cuanto a gore, desmembramientos y fluidos varios. El plan ahora es que Crimes of the Future se ruede en Grecia durante un mes, aunque por el momento no podemos conocer una fecha de estreno.