“Creí que no funcionaría”: Patty Jenkins recuerda cuando estuvo a punto de dirigir ‘Thor: El mundo oscuro’

Patty Jenkins siempre había querido dirigir una película de superhéroes. Ya ha contado en alguna que otra ocasión lo mucho que le impactó ver Superman en 1978, lo que podría explicar tanto este impulso como el afán con el que la ha homenajeado en las dos películas de Wonder Woman que ha acabado dirigiendo. Wonder Woman 1984 se ha convertido recientemente en el estreno más taquillero desde la reapertura de los cines (y eso que desde el 24 de diciembre también está disponible en HBO Max dentro de EE.UU.), y durante su promoción Jenkins ha sido muy vocal con respecto a temas diversos. Desde el futuro de la exhibición cinematográfica, pasando por sus conflictos con Warner, y terminando con una remembranza de su difícil carrera.

Jenkins se pasó entre 2003 (año en el que estrenó Monster con Charlize Theron y Christina Ricci) y 2017 sin dirigir un solo largometraje, ocupando el tiempo con pequeños trabajos en series de televisión y una larga búsqueda en su afán de dirigir una película de superhéroes. Algo que, en efecto, llevaba intentando hacer desde el éxito de este drama indie.“Después de Monster quería hacer una gran película de superhéroes, y lo dije al poco de que se estrenara”, cuenta Jenkins en el podcast WTF, frente al actor Marc Maron. “La gente estaba confusa… me plantearon hacer cualquier película ‘femenina’, cualquier historia sobre mujeres. Y yo estaba como ‘quiero hacer películas con mujeres pero no quiero hacer películas sobre ‘ser una mujer’; eso es muy aburrido".

“Quería hacer películas sobre mujeres que hicieran muchas cosas”. Fue entonces cuando inició negociaciones con Warner, allá por 2004, para dirigir Wonder Woman, pero entonces el estudio “no tenía ni idea de qué hacer con el personaje” y Jenkins terminó recalando en Marvel, donde a principios de la siguiente década le ofrecieron dirigir la secuela de Thor. En efecto, aquella que se terminó titulando Thor: El mundo oscuro y que dirigida por Alan Taylor (Juego de tronos) se convirtió en una de las películas más vapuleadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Jenkins nunca había ahondado en los motivos que le hicieron dejar la película en manos de Taylor… hasta ahora.

“Todo el mundo sabía que quería hacer una película de superhéroes, y hay que concederle a Marvel que quisiera ponerme al frente de una que no tenía por qué tener una mujer tras las cámaras. Siempre les he estado agradecida, aunque no funcionara”, explicaba Jenkins. “Quería que dirigiera una historia que sabía que no iba a funcionar, y supe que no podía hacerme cargo. Si contrataban a otra persona quizá no pasara nada, pero tuve la corazonada de que no podía hacer una buena película a partir de la historia que ellos querían sacar adelante”. En efecto, parece que Jenkins se olió los problemas de El mundo oscuro, y decidió apartarse.

Jenkins hizo bien, puesto que aparecer como firmante de Thor: El mundo oscuro podría haber sido muy perjudicial para su carrera. Ser la primera mujer en dirigir una película de superhéroes de gran presupuesto, y que esa película fuera un fracaso, habría aumentado la resistencia de los estudios a dar a las mujeres este tipo de trabajos. Por suerte, Jenkins triunfó por todo lo alto con Wonder Woman, va camino de hacerlo con Wonder Woman 1984, y ahora tiene pendientes una tercera entrega, un biopic de Cleopatra igualmente protagonizado por Gal Gadot, y una película de Star Wars por título Rogue Squadron, a estrenarse en 2023.