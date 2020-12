'Creed 3' se rodará a finales de 2021 con Michael B. Jordan como director

Pocos imaginaban que la saga de Rocky podría tener una segunda vida casi tan exitosa como la primera a través de Creed.Sin embargo, el reboot a cargo de Ryan Coogler supuso un triunfo económico en 2015 que solo sería superado tres años más tarde por Creed II, que obtuvo 214 millones de dólares frente a los 173 de la primera entrega.

Siendo así, no es de extrañar que MGM se diera prisa en producir una tercera parte, noveno capítulo de la franquicia. En febrero de este año, se dio a conocer que Zack Baylin estaba escribiendo el guion de Creed 3 y en octubre los medios se hacían eco de la intención del estudio de que Michael B. Jordan, Adonis Creed en las dos películas de Creed y productor ejecutivo en la segunda, se encargara de dirigir la tercera entrega.

Tessa Thompson, que da vida a Bianca en las películas, ha confirmado ahora que Michael B. Jordan se hará cargo de la dirección de Creed 3, que empecerá a rodarse a finales de 2021. Tal y como recoge Screen Rant, en una entrevista para MTV News la actriz ha bromeado sobre Jordan, recientemente elegido como el hombre más sexy del mundo por la revista People.

"Va a dirigir la próxima película de Creed", ha dicho Thompson: "Así que va a dar munición cuando se me acerque como director, le voy a decir que modere su sensualidad. Aunque no vamos a hacerla hasta finales del año que viene, así que quién sabe qué pasará. No sé si seguirá siendo el hombre más sexy del mundo dentro de seis meses".

De momento, no se sabe si Sylvester Stallone regresará para dar vida a Rocky por novena vez, pero todo apunta a que así será. Creed 3 supone así el debut como director de Michael B. Jordan, una de las estrellas más prolíficas y ocupadas de Hollywood en la actualidad.