Coppola ruega a Putin que pare la invasión de Ucrania: “es alguien calculador, pero no está loco”

Son días ajetreados para Francis Ford Coppola. El veterano director sigue intentando sacar adelante Megalopolis, película que examina el ideal de utopía desde un presupuesto y ambiciones holgadísimas, que hace pocos días perdió a Oscar Isaac como protagonista. Coppola no se ha amilanado por ello, pues sigue su periplo en Hollywood a costa de varios reconocimientos que ha de ir recogiendo. Gracias a este tipo de actos ha podido pronunciarse sobre temas como la carrera de premios (o Deadpool) mientras le honraban por el 50 aniversario de El padrino o le homenajeaban con una estrella en el Paseo de la Fama. Según recoge Variety, este viernes recibió otro galardón de manos del Sindicato de Publicistas, y aprovechó para hablar del tema estrella.

Esto es, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Coppola asegura que en el pasado ha podido conversar tanto con Vladimir Putin, impulsor de la invasión, como con Volodímir Zelenski, presidente ucraniano. A partir de este conocimiento, ha rogado públicamente a Putin que cese la invasión, destacando sus escasas posibilidades de triunfar sobre la OTAN. “Confieso que conocí a Putin y conocí a Zelensky, que es realmente un tipo del mundo del espectáculo. Todo su gobierno, todos son actores”, aseguraba Coppola, refiriéndose tanto al poder mediático de Putin como al pasado de Zelensky como actor. “Y sé de lo que hablo cuando digo, si tuviera que decir una sola palabra: parad”.

“Habría que parar porque creedme, cualquiera lo sabe, la fuerza de la OTAN es 25 veces mayor a las fuerzas rusas. Y Putin no está loco, es alguien calculador al que si alguien le dijera que parara y lo dijera en serio, pararía”. Dicho esto, Coppola ha querido concluir su discurso con una nota optimista, haciendo hincapié en la valía de Rusia como aliado en la lucha internacional contra el cambio climático. “Si no toman la palabra ‘parad’ como algo definitivo, que debería serlo, yo digo que entonces usen otra palabra rusa: ‘tokamak’. ¿Y qué es un tokamak?”, preguntó Coppola al auditorio. “El tokamak es, en una palabra, la solución a esta situación climática desesperada, que los científicos rusos y los estadounidenses podrían conseguir sin duda alguna”.

“Quiero decir que hay una solución”. El tokamak es un dispositivo ruso de energía termonuclear, y según Coppola sería clave a la hora de coordinar un esfuerzo entre países por frenar el cambio climático. “Hay una maravillosa solución humana para lo que este absurdo mundo está viviendo ahora. Y si no es parar, que funcionaría, entonces digo tokamak. Quienes no sepan de qué estoy hablando, entiendan que eso podría evitar este desastre climático más fácilmente que cualquier otra cosa que se me ocurra porque nos daría energía sin precio, sin contaminación. Así que lo sé, nada de esto es relevante, pero os lo digo porque sois los publicistas, y este es el camino hacia el futuro”.

