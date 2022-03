Coppola elogia la película de 'Deadpool', la califica de "increíble" y Ryan Reynolds le responde

A finales de 2019 Francis Ford Coppola, el mítico director de El padrino, obra maestra que ahora cumple 50 años, o de tantos otros clásicazos como Apocalypse Now, provocó un buen revuelo a finales de 2019 por decir que las películas de superhéroes no eran cine: "No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine". Valorando que eran como "parques de atracciones" y no tenían nada que ver con "el cine de los seres humanos tratando de expresar experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano". Estas y otras lindezas fueron algunas de sus palabras que enfurecieron a los fans del género en todo el mundo, y que no son precisamente pocos.

Y ahora, coincidiendo con la ronda de entrevistas que está ofreciendo con motivo de ese medio siglo del estreno de una de las grandes obras maestras del séptimo arte, el cineasta ha revelado a través de un artículo para Variety que al menos sí hay una película de superhéroes que le encanta y se trata de Deadpool de Tim Miller y con Ryan Reynolds en el rol del mercenario bocazas.

"Me gustó 'Deadpool', pensé que era increíble", manifestó el director añadiendo que "Se supone que el cine nos ilumina sobre la vida contemporánea, nos hace entender lo que está pasando. Por eso necesitamos que los artistas nos ofrezcan una visión de lo que está ocurriendo".

Y un comentario así, viniendo de quien viene, no podía pasar desapercibido para la estrella principal de Deadpool, un Ryan Reynolds que ha querido responder recurriendo a las redes sociales y tirando del peculiar humor del que haría gala su personaje marvelita, utilizando el titular de la noticia de la web de Total Film e invirtiendo el orden de los nombres: "A Deadpool le gusta Francis Ford Coppola".

Deadpool likes Francis Ford Coppola https://t.co/mSGQM7C87T — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 21, 2022

Además, en el artículo, Coppola también ha hablado brevemente de su nuevo megaproyecto, titulado Megalópolis. Una trama sobre la que no se conocen demasiados detalles, solo que se trataría de una distopía sobre la reconstrucción de Nueva York. Y estaríamos naturalmente ante una superproducción de las que le gustan, es decir, arriesgando, intentando hacer algo diferente, sin acomodarse a lo que fácilmente puede agradar al público. Sería su siguiente película desde 2011, con Twix, y es un proyecto que está gestando lentamente. De hecho, él mismo aportará unos 120 millones de dólares de su propio bolsillo. Una suma que ha logrado reunir vendiendo parte de su imperio vinícola.

"Voy a hacer 'Megalópolis y te diré que mi intención es que la gente vaya a estar dándole vueltas a la cabeza diciendo, "Wow, hay mucho más de lo que entendimos al principio'. Este es mi deseo", ha asegurado. El guion lo firmaría él mismo, pero todavía no hay nombres confirmados para el reparto, aunque se ha rumoreado que entre los posibles elegidos por Coppola estarían Cate Blanchett, Zendaya, Oscar Isaac y Michelle Pfeiffer.

