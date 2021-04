Copas menstruales, pezoneras y rizadores de pestañas: Martin Scorsese sufre el test femenino de su hija

Martin Scorsese se ha enfrentado a varios retos a lo largo de su vida: una infancia marcada por su asma, esos años de monaguillo que siempre dejan huella, los excesos y las drogas, su turbulento matrimonio con Isabella Rossellini, las dificultades para alzarse con el Oscar... Sin embargo, la prueba definitiva a la que ha tenido que hacer frente le ha llegado ahora, a sus 78 años, y su hija ha sido la encargada de hacérsela.

Francesca Scorsese, que hace dos años ya troleó a su padre con un regalo forrado con papel de Marvel (en plena polémica tras las declaraciones de su padre afirmando que las películas del MCU no son cine), ha compartido ahora un vídeo en su cuenta de TikTok en el que somete a su padre a un test muy particular.

La prueba consiste en identificar varios productor femeninos que van apareciendo en pantalla. El bueno de 'Marty' acierta algunos de ellos, para sorpresa de su hija, pero cuando ve una copa menstrual o un donut de pelo su cara es pura confusión.

Con una cara de concentración absoluta, el oscarizado cineasta mira atentamente las imágenes que aparecen frente a él: arranca con un rizador de pestañas, al que no pone nombre pero cuya función adivina; y le sigue una esponja de maquillaje, o "algún tipo de cosa cosmética que usas", como él la define. A continuación, confunde la copa menstrual con un cántaro, los cubre pezones con auriculares y, al ver una horquilla, directamente suelta: "¡Vamos! ¿Qué es esto?".

Al menos acierta el coletero, aunque no tiene tanta suerte con el donut de pelo. "No lo veo, mi cabeza está en medio", se escaquea, para después añadir que parece "una especie de almohada rara". Aunque Francesca asegura en el mensaje que acompaña al vídeo que probablemente no debería compartir este clip, agradecemos que lo haya hecho porque las reacciones de Scorsese no tienen desperdicio.

Hace una semana, Scorsese comenzaba el rodaje de su próximo proyecto, Killers of the Flower Moon, basado en el aclamado libro de David Grann y que cuenta con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en el reparto. Francesca, por su parte, ha actuado recientemente en We Are Who We Are, la serie de Luca Guadagnino para HBO. Nosotros esperamos que sus agendas, por muy apretadas que estén, les permitan seguir regalándonos vídeos caseros como este.