Continúa la racha de ‘Nomadland’ y Chloé Zhao: palmarés de los Independent Spirit Awards 2021

La tradición manda que la gala de los Film Independent Spirit Awards se desarrolle 24 horas antes que la de los Oscar de la Academia de Hollywood. De este modo, y antes de dar la carrera por concluida, los llamados 'Oscar del cine independiente' pueden premiar a aquellas propuestas que han pasado más desapercibidas, o que se quedaron fuera de la cosecha oscarizable por muy poco. Este año (a causa del proverbial coronavirus) ha habido un ligero cambio de planes, y la 36 edición de los Indepentend Spirit Awards ha caído en jueves: unos tres días antes de los Oscar que se entregan este 25 de abril.

Asimismo, tampoco se puede decir que el palmarés haya diferido mucho de otras convocatorias de la carrera. La gran diferencia con la que partían frente a los Oscar es que, en vez de Mank, su film candidato a más galardones era uno que siempre ha estado ahí pero nunca ha dado el salto a la grandes ligas: Nunca casi nunca a veces siempre de Eliza Hittman. Más allá de esto, y una vez con los premios entregados, se ha repetido el mismo escenario que en decenas de eventos anteriores: triunfo absoluto para Nomadland y Chloé Zhao, que sigue consolidando su récord de cineasta más galardonada en una única carrera. A estas alturas, su victoria final en los Oscar parece asegurada.

Los Independent Spirit Awards también han prestado visibilidad a producciones como First Cow o The Assistant, y esta edición número 36 también ha estado marcada por la incorporación de varias categorías en lo relativo a las series de televisión, con Podría destruirte (la misma que fue despreciada en los Globos de Oro) obteniendo los principales premios. Puedes ver el listado de las principales candidaturas bajo estas líneas (en negrita los ganadores).

Mejor película

First Cow

La madre del blues

Minari

Nunca casi nunca a veces siempre

Nomadland

Mejor director

Lee Isaac Chung por Minari

Emerald Fennell por Una joven prometedora

Eliza Hittman por Nunca casi nunca a veces siempre

Kelly Reichardt por First Cow

Chloé Zhao por Nomadland

Mejor debut

I Carry You with Me

Rapera a los 40

Sound of Metal

Miss Junetheenth

Nine Days

Mejor actriz protagonista

Nicole Beharie por Miss Juneteenth

Viola Davis por La madre del blues

Sidney Flanigan por Nunca casi nunca a veces siempre

Julia Garner por The Assistant

Carey Mulligan por Una joven prometedora

Frances McDormand por Nomadland

Mejor actor protagonista

Chadwick Boseman por La madre del blues

Rob Morgan por Bull

Riz Ahmed por Sound of Metal

Steven Yeun por Minari

Adarsh Gourav por Tigre blanco

Mejor actriz de reparto

Alexis Chikaeze por Miss Juneteenth

Yeri Han por Minari

Valerie Mahaffey por French Exit

Talia Ryder por Nunca casi nunca a veces siempre

Yuh-jung Youn por Minari

Mejor actor de reparto

Colman Domingo por La madre del blues

Orion Lee por First Cow

Paul Raci por Sound of Metal

Glynn Turmann por La madre del blues

Benedict Wong por Nine Days

Mejor primer guion

The Assistant

Miss Juneteenth

Lapsis

Palm Springs

Straight Up

Mejor fotografía

She dies tomorrow

Bull

The Assistant

Nunca casi nunca a veces siempre

Nomadland

Mejor montaje

I Carry You with Me

El hombre invisible

Nunca casi nunca a veces siempre

Nomadland

Residue

Premio Robert Altman

Una noche en Miami

Mejor documental

Collective

Campamento extraordinario

Descansa en paz, Dick Johnson

Tiempo

El agente topo

Mejor película internacional

Bacurau

Quo Vadis, Aida?

El discípulo

La noche de los reyes

Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido

Mejor serie guionizada

Podría destruirte

Small Axe

Unorthodox

A Teacher

Little America

Mejor interpretación femenina

Elle Fanning por The Great

Shira Haas por Unorthodox

Abby McEnany por Work in Progress

Maitreyi Ramakrishnan por Yo nunca

Jordan Kristine Seamón por We Are Who We Are

Mejor interpretación masculina

Conphidance por Little America

Adam Ali por Little America

Nicco Annan por P-Valley

Amit Rahav por Unorthodox

Harold Torres por Zero, Zero, Zero

Mejor reparto

Podría destruirte