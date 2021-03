Connie Nielsen asegura que siguen existiendo planes para ‘Gladiator 2’

¿Cómo hacer una secuela de Gladiator? Que Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe) muriera al final de la aclamada película de Ridley Scott (ganadora de cinco Oscar incluyendo Mejor película) ponía las cosas muy difíciles de cara a su continuidad, pero el éxito fue tal que se habló de una Gladiator 2 al poco de su estreno. No fue hasta noviembre de 2018, sin embargo, que confirmamos que Scott creía en el potencial de la secuela y había encargado a Peter Craig (guionista de The Town y la inminente Top Gun: Maverick) que escribiera un guion. Desde entonces no hemos sabido nada de la película, y Scott no ha dejado de acumular proyectos.

¿Significa esto que nunca existirá Gladiator 2? Connie Nielsen, que interpretó a Lucilla en la película original, no está tan segura de esto. La historia de esta secuela seguiría las andanzas de Lucius (encarnado en su versión juvenil por Spencer Treat Clark); hijo de la misma Lucilla y sobrino del pérfido emperador Cómodo, que interpretara Joaquin Phoenix. Según afirma Nielsen, el proyecto “sigue sobre la mesa”. “Así que veamos cuando Ridley puede… Sé que tenía una o dos películas que hacer antes y creo que el plan era que se pusiera con ella después, pero no estoy segura de cuál es su situación ahora mismo”.

Scott tiene planeado ahora mismo el estreno tanto de The Last Duel como de House of Gucci (protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga, de quienes vimos una primera imagen recientemente). Nielsen es consciente, por tanto, de que Gladiator 2 no está entre sus prioridades, y durante su entrevista en Collider Ladies Night prefirió indagar en el legado del film original, tuviera secuela o no. “Sería obviamente asombroso, y sé que mucha gente quiere ver más de eso. Y creo que deberíamos tenerlo en una película separada y diferente, ¿sabes? Pero con algunas de las emociones y valores que lograron que Gladiator entusiasmara a tanta gente, que realmente eran los valores de los que estamos hablando”.

“La tiranía frente a la libertad, la voluntad de hacer lo que hay que hacer para liberar a un pueblo. No creo que hubiera sido lo mismo si fuera un espectáculo sin más. Tenía que existir en una esfera de valores”, proseguía la actriz. “No puedo contar las veces que he visto a gente acercarse a mí y se ponía a recitar diálogos porque les conmovía mucho, les emocionaba. Y creo que es por cómo el guionista David Franzoni introdujo desde el principio ese sentimiento básico de cómo los ideales pueden inspirarnos”.

Nielsen encarna a la Reina Hippolyte de Thermyscira en el Universo de DC, y pronto la veremos retomar el papel en Liga de la Justicia de Zack Snyder, que se estrena este 18 de marzo en HBO España.